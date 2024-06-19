Pintor sofre choque elétrico ao trabalhar em telhado de igreja em Cachoeiro

O pintor estava no telhado da igreja no momento do acidente tentava passar o instrumento para o amigo que estava embaixo na rua. O rolo acabou encostando no fio e ele ficou agarrado na parede. O companheiro de trabalho ajudou no resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e por conta do local de difícil acesso pediu apoio ao Corpo de Bombeiros, que realizou a técnica de rapel com a vítima imobilizada para descer do telhado. O homem sofreu queimadoras no abdômen, pernas e foi socorrido consciente para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação é de que ele recebe atendimento médico no pronto-socorro da unidade.