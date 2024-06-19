Pintor sofre choque elétrico ao trabalhar em telhado de igreja em Cachoeiro

Um pintor de 60 anos ficou ferido após sofrer um choque elétrico durante um trabalho de pintura no telhado da Igreja Católica Santa Rita de Cássia do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, ele teria encostado o rolo usado para pintar na rede elétrica ao tentar passar o objeto para um companheiro.
O pintor estava no telhado da igreja no momento do acidente tentava passar o instrumento para o amigo que estava embaixo na rua. O rolo acabou encostando no fio e ele ficou agarrado na parede. O companheiro de trabalho ajudou no resgate.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e por conta do local de difícil acesso pediu apoio ao Corpo de Bombeiros, que realizou a técnica de rapel com a vítima imobilizada para descer do telhado. O homem sofreu queimadoras no abdômen, pernas e foi socorrido consciente para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação é de que ele recebe atendimento médico no pronto-socorro da unidade.