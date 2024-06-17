Homem tem 90% do corpo queimado ao sofrer choque elétrico no ES

Um homem de 47 anos teve 90% do corpo queimado após sofrer um choque de uma rede elétrica de alta voltagem. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
Por conta da gravidade do caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital São Gabriel. Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, devido ao mau tempo, o paciente foi transportado via terrestre para Colatina, onde um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) resgatou o homem e o levou para um hospital da Grande Vitória.
A reportagem não teve acesso ao atual estado de saúde do paciente.