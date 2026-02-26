Previsão do tempo

ES segue sob alerta vermelho para chuvas intensas e tempestades

Aviso indica risco de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos até sexta-feira (27); cenário já era previsto pela meteorologia

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:59

O Espírito Santo segue sob alerta vermelho para acumulado de chuva, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado, classificado como “grande perigo”, teve início às 9h23 desta quinta-feira (26) e é válido até as 23h59 de sexta-feira (27). A previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis. [veja aqui como se mede chuva].

O alerta reforça o cenário já apontado pelo meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual. Em entrevista à Rádio CBN Vitória na segunda-feira (24), ele explicou que as fortes chuvas que atingem os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais também avançariam para o território capixaba. Segundo o especialista, a partir desta quinta-feira (26), com a chegada de uma frente fria, a tendência é de chuva mais persistente e volumosa até sexta-feira (27).

"O sistema que provoca temporais no Sudeste já influencia o território capixaba, mas deve ganhar mais força, com a chegada de uma frente fria. No momento, há atuação do que a meteorologia chama de cavado — uma zona alongada de baixa pressão atmosférica que favorece a subida da umidade da baixa para a alta atmosfera, formando nuvens carregadas e, posteriormente, tempestades. Esse sistema deve dar espaço à aproximação de uma frente fria, intensificando as instabilidades", explicou Bernasconi em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM).

Cenários da chuva no ES ■ O dia mais intenso de chuva deve ser 27 de fevereiro, principalmente nas regiões Norte e Noroeste, quando acumulados podem chegar a 70 milímetros em 24 horas. Em um cenário mais pessimista, a precipitação pode alcançar 100 milímetros no dia, volume altamente expressivo.



■ No mesmo dia, a previsão para a Grande Vitória, Região Serrana e Caparaó é de 50 milímetros em 24 horas, podendo alcançar 70 milímetros no cenário mais crítico.



■ Entenda aqui como se mede a chuva



Fonte: Mauro Bernasconi | Defesa Civil do ES

Mais chuva em 7 dias do que no mês

Em sete dias (de 24 de fevereiro a 2 de março), o volume previsto nas regiões capixabas ultrapassa 100 milímetros. No cenário mais crítico, especialmente nas cidades que ficam acima do Rio Doce (Norte e Noroeste), a previsão indica acumulados de até 170 milímetros. "É mais chuva do que o esperado para o mês inteiro de fevereiro”, destacou o meteorologista.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A tendência é que a frente fria se afaste do Espírito Santo no dia 1º de março, quando o tempo deve começar a firmar.

