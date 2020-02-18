A Gazeta vai transmitir ao vivo a apuração do Carnaval de Vitória 2020

A Redação A Gazeta/CBN irá transmitir ao vivo, nesta quarta-feira (19), a apuração dos desfiles das escolas de samba que disputam o título de campeã do Carnaval de Vitória 2020. Ao todo, 27 juradores irão julgar nove quesitos: Bateria, Samba Enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeiras. A apuração terá início às 15h30, no Sambão do Povo, e a Gazeta estará ao vivo no Facebook e com notícias em tempo real na capa do site para que os foliões acompanhem cada minuto da apuração.
Serão dois apresentadores na transmissão ao vivo: a editora do Radar Gabriela Martins, que conduziu o projeto DNA do Samba Capixaba, um raio X das baterias das escolas do grupo especial; e o repórter do Divirta-se Gustavo Cheluje, que produziu matérias especiais nos barracões e nas quadras das agremiações.
De acordo com Elaine Silva, editora chefe da Redação A Gazeta/CBN, os conteúdos sobre a apuração estarão nas redes sociais - ao vivo no Facebook e também nos outros canais, como Instagram, Twitter e Whatsapp. Além disso, a rádio CBN Vitória (92,5 FM) também fará a transmissão diretamente do Sambão do Povo a partir das 15h, com comentários no programa CBN Cotidiano. Após a divulgação dos resultados dos grupos A e Especial, A Gazeta ainda irá acompanhar a festa nas quadras das vencedoras.
"Desta forma, fechamos com chave de ouro a cobertura do Carnaval de Vitória, que contou com reportagens especiais, podcasts, mini-documentário, galerias e outros conteúdos do fim do ano passado até agora. É a forma de A Gazeta incentivar a cultura capixaba e valorizar algo que traz turistas e crescimento econômico para as comunidades onde estão as quadras das escolas de samba", afirmou Elaine Silva.
Para Edvaldo Teixeira da Silveira, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), a cada ano que passa o Carnaval de Vitória cresce ainda mais e em 2020 foi possível ver um grande espetáculo. Ele contou que as arquibancadas estarão abertas para quem quiser acompanhar a apuração da próxima quarta-feira (19).
"A apuração vai acontecer às 15h30 e além de ser transmitida pelo site do início ao fim, em tempo real, nos últimos 30 minutos será ao vivo também pela TV Gazeta. A arquibancada estará aberta para o público em geral e as mesas estarão disponíveis para os diretores de cada escola. Foi um grande espetáculo, sem qualquer incidente, e cada ano que passa cresce mais", afirmou.
OS DESFILES
Na quinta-feira (13) desfilaram as escolas do Grupo B. A primeira escola a se a apresentar foi a Tradição Serrana. Logo em seguida veio a União Jovem de Itacibá, a Mocidade Serrana e a Independente de Eucalipto. A escola Império de Fátima foi quem encerrou a festa.
Já na sexta-feira (14), as escolas do Grupo A desfilaram em busca de uma vaga no Grupo Especial. A folia começou com a escola Pega no Samba, seguida pelas agremiações Chega Mais, Andaraí, Rosas de Ouro e Chegou o que Faltava, finalizando com a Mocidade da Praia.
No último dia de desfile, sábado (15), as escolas do Grupo Especial entraram na avenida disputando o título de grande campeã. A primeira a desfilar foi a Unidos da Piedade, seguida da Jucutuquara, da MUG, da Boa Vista, da Imperatriz do Forte e da Novo Império. O encerramento ficou por conta da Independentes de São Torquato.