A Gazeta vai transmitir ao vivo a apuração do Carnaval de Vitória 2020

Pega no Samba foi a primeira a se apresentar no Grupo A Crédito: Secundo Rezende

Bateria, Samba Enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeiras. A apuração terá início às 15h30, no A Redação A Gazeta/CBN irá transmitir ao vivo, nesta quarta-feira (19), a apuração dos desfiles das escolas de samba que disputam o título de campeã do Carnaval de Vitória 2020 . Ao todo, 27 juradores irão julgar nove quesitos:. A apuração terá início às 15h30, no Sambão do Povo , e a Gazeta estará ao vivo no Facebook e com notícias em tempo real na capa do site para que os foliões acompanhem cada minuto da apuração.

Serão dois apresentadores na transmissão ao vivo: a editora do Radar Gabriela Martins, que conduziu o projeto DNA do Samba Capixaba , um raio X das baterias das escolas do grupo especial; e o repórter do Divirta-se Gustavo Cheluje, que produziu matérias especiais nos barracões e nas quadras das agremiações.

De acordo com Elaine Silva, editora chefe da Redação A Gazeta/CBN, os conteúdos sobre a apuração estarão nas redes sociais - ao vivo no Facebook e também nos outros canais, como Instagram, Twitter e Whatsapp. Além disso, a rádio CBN Vitória (92,5 FM) também fará a transmissão diretamente do Sambão do Povo a partir das 15h, com comentários no programa CBN Cotidiano. Após a divulgação dos resultados dos grupos A e Especial, A Gazeta ainda irá acompanhar a festa nas quadras das vencedoras.

"Desta forma, fechamos com chave de ouro a cobertura do Carnaval de Vitória, que contou com reportagens especiais, podcasts, mini-documentário, galerias e outros conteúdos do fim do ano passado até agora. É a forma de A Gazeta incentivar a cultura capixaba e valorizar algo que traz turistas e crescimento econômico para as comunidades onde estão as quadras das escolas de samba", afirmou Elaine Silva.

Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Rodrigo Gavini

Para Edvaldo Teixeira da Silveira, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), a cada ano que passa o Carnaval de Vitória cresce ainda mais e em 2020 foi possível ver um grande espetáculo. Ele contou que as arquibancadas estarão abertas para quem quiser acompanhar a apuração da próxima quarta-feira (19).

"A apuração vai acontecer às 15h30 e além de ser transmitida pelo site do início ao fim, em tempo real, nos últimos 30 minutos será ao vivo também pela TV Gazeta. A arquibancada estará aberta para o público em geral e as mesas estarão disponíveis para os diretores de cada escola. Foi um grande espetáculo, sem qualquer incidente, e cada ano que passa cresce mais", afirmou.

OS DESFILES

Na quinta-feira (13) desfilaram as escolas do Grupo B. A primeira escola a se a apresentar foi a Tradição Serrana. Logo em seguida veio a União Jovem de Itacibá, a Mocidade Serrana e a Independente de Eucalipto. A escola Império de Fátima foi quem encerrou a festa.

Já na sexta-feira (14), as escolas do Grupo A desfilaram em busca de uma vaga no Grupo Especial. A folia começou com a escola Pega no Samba, seguida pelas agremiações Chega Mais, Andaraí, Rosas de Ouro e Chegou o que Faltava, finalizando com a Mocidade da Praia.