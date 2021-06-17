Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Wizard não aparece e CPI pede condução coercitiva e apreensão de passaporte
Senado

Wizard não aparece e CPI pede condução coercitiva e apreensão de passaporte

Empresário é apontado como membro do "gabinete paralelo", para assessoramento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia de Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2021 às 11:37

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:37

O empresário Carlos Wizard Martins, presidente da rede de ensinos Wizard, a maior franquia do país, com 2 mil franqueados, durante entrevista onde fala sobre a trajetória de sucesso da rede, empreendedorismo, mercado de fraquias, em Campinas (SP).
Empresário Carlos Wizard não compareceu à CPI da Covid Crédito: Jorge Araujo/Folhapress
Diante do não comparecimento do empresário Carlos Wizard para falar à CPI da Covid, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), anunciou, nesta quinta-feira (17), que a comissão vai solicitar que Wizard seja conduzido de forma coercitiva para depor ao colegiado. A Justiça também será oficiada para que a Polícia Federal (PF) apreenda o passaporte do empresário, que está nos Estados Unidos. O documento só deverá ser devolvido após Wizard prestar o depoimento à CPI.
"Oficiaremos juiz criminal para que requisite autoridade policial para apresentação da testemunha ou determinar que seja conduzido por oficial de Justiça, que poderá requisitar auxílio da força pública. Além disso, que seja oficiada a Justiça Federal para que o passaporte seja retido pela Polícia Federal, e somente seja devolvido após prestação de depoimento", comunicou Aziz.
O empresário é apontado como membro do "gabinete paralelo", para assessoramento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia de Covid-19

Veja Também

Renan fala em ministério paralelo e gabinete das sombras no governo Bolsonaro​

DEPOIMENTO ADIADO

A reunião da CPI marcada para esta quinta-feira também previa o interrogatório do servidor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Marques, apontado como participante da inclusão, no sistema do TCU, de documento que minimiza o número de mortos na pandemia de Covid-19. No entanto, em razão da votação prevista no plenário da Casa da medida provisória que abre caminho para privatização da Eletrobras, o depoimento do auditor foi adiado.
Aziz criticou Wizard pelo não comparecimento à CPI, principalmente pelo fato de o empresário ter solicitado no Supremo Tribunal Federal (STF) uma proteção para seu testemunho, que foi concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso. Na quarta-feira (16), Barroso permitiu que Wizard ficasse em silêncio durante a oitiva.
"O que me espanta é um cidadão procurar HC para vir à CPI ficar em silêncio e ele não aparecer, então para que foi ao STF se não vinha? O ministro Barroso com certeza tem muitos afazeres, concede um HC para Wizard, e ele tem que entender que a Justiça brasileira tem outras coisas pra fazer, não dá pra levar na brincadeira o STF", disse o presidente da CPI. "Às 7h, a secretaria da CPI recebeu pedidos dos advogados para audiência sobre redesignação da data. É uma brincadeira dele, né? Uma data combinada para ele vir, é uma autoridade", ironizou Aziz.

LEIA MAIS 

CPI da Covid: senadores pecam na técnica ao interrogar depoentes

Resumão da CPI: relembre depoimentos e convocação de governadores

"Nervosas" e interrompidas, senadoras enfrentam machismo na CPI da Covid

Resumo da CPI da Covid: saiba o que já ocorreu na comissão

Senador bolsonarista chama professor da Ufes para depor na CPI da Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Senado Federal governo federal Covid-19 CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados