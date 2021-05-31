Resumão da CPI: relembre depoimentos e convocação de governadores

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A CPI da Covid foi instalada no Senado na segunda quinzena de abril. Formada por 11 senadores titulares e sete suplentes, o colegiado tem como objetivo apurar as ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19, além do uso da verba da União por Estados e municípios. A CPI tem um prazo inicial de 90 dias para juntar depoimentos e documentos e, então, preparar um relatório final que pode ser encaminhado ao Ministério Público e Polícia Federal para eventuais responsabilizações.