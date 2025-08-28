Home
>
Brasil
>
Open Finance: Galípolo vê confiança do consumidor ao compartilhar dados

Open Finance: Galípolo vê confiança do consumidor ao compartilhar dados

Segundo o presidente do Banco Central, o Open Finance é um projeto estratégico para promover uma "transformação profunda" no sistema financeiro

Cícero Cotrim

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:14

A nova forma de pagamento facilita os usuários que possuem pagamentos recorrentes

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a confiança da população no compartilhamento de dados por meio do Open Finance é "crescente", citando números da modalidade. Ele se manifestou em um vídeo gravado na abertura de um evento em comemoração aos cinco anos de regulamentação do sistema, em Brasília.

Recomendado para você

Segundo o presidente do Banco Central, o Open Finance é um projeto estratégico para promover uma "transformação profunda" no sistema financeiro

Open Finance: Galípolo vê confiança do consumidor ao compartilhar dados

O diretor do FBI, Kash Patel, disse que o ataque está sendo investigado como um crime de ódio contra católicos e um ato de terrorismo doméstico

Ataque a tiros mata 2 crianças em missa de escola nos EUA

Padre teria se recusado a dizer nome Yaminah, de origem muçulmana; arquidiocese nega

Polícia apura suposta discriminação em batismo no Rio

"Em relação à iniciação de pagamentos, apenas no último mês tivemos uma movimentação de mais de um bilhão. Esses números refletem uma crescente confiança da população na possibilidade de compartilhar seus dados com segurança em busca de produtos mais adequados, preços menores e melhores serviços", disse o banqueiro central.

Segundo Galípolo, o Open Finance é um projeto estratégico para promover uma "transformação profunda" no sistema financeiro.

Seus pilares - inovação, concorrência, eficiência e cidadania financeira – ampliam o acesso e a qualidade dos serviços disponíveis, ele disse. Isso vai levar a crédito mais barato, investimentos mais rentáveis e soluções de pagamento mais convenientes para clientes.

LEIA MAIS

Videocast Tá no Lucro debate o impacto da reforma tributária no dia a dia das famílias

Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Vale a pena ter cartão de crédito de loja? Facilidade esconde riscos; entenda

Uber shopping: motoristas aproveitam viagem para vender de perfume a doces

Criptomoedas: como aproveitar oportunidades e investir de forma segura

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais