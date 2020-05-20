Lula pede desculpas por usar 'frase infeliz' ao falar sobre coronavírus

Em entrevista à revista Carta Capital, Lula quis enaltecer o Estado, mas acabou se complicando no discurso. "O que eu vejo? Quando eu vejo essas pessoas acharem que tem que vender tudo que é público e que tudo que é público não presta nada... Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises", declarou o ex-presidente, que agora se mostra arrependido da maneira que falou.