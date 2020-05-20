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Política

Lula pede desculpas por usar 'frase infeliz' ao falar sobre coronavírus

Para exaltar a importância do Estado, ex-presidente afirmou: 'Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus', mas se diz arrependido pela forma que se expressou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 15:48

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 15:48

O ex-presidente Lula, em discurso na Praça Costa Pereira, em Vitória
O ex-presidente Lula, pediu desculpas por se expressar mal Crédito: Fernando Madeira
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 76, afirmou nesta terça-feira (19) que o surgimento da pandemia do coronavírus foi positivo para alertar o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a importância de um Estado forte para conter o avanço da crise econômica. Mas a forma como se expressou ao afirmar: "Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus", foi duramente criticada por milhares de pessoas nas redes sociais. Por isso, nesta quarta-feira (20), Lula usou sua conta oficial no Twitter para pedir desculpas.  
Em entrevista à revista Carta Capital, Lula quis enaltecer o Estado, mas acabou se complicando no discurso. "O que eu vejo? Quando eu vejo essas pessoas acharem que tem que vender tudo que é público e que tudo que é público não presta nada... Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises", declarou o ex-presidente, que agora se mostra arrependido da maneira que falou.

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LULA

Lula foi solto no início de novembro, após 580 dias preso na Polícia Federal em Curitiba, beneficiado por um novo entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) segundo o qual a prisão de condenados somente deve ocorrer após o fim de todos os recursos. 
O petista, porém, segue enquadrado na Lei da Ficha Limpa, impedido de disputar eleições. Lula permaneceu preso de 7 abril de 2018 a 08 de novembro de 2019 em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O local tinha 15 metros quadrados, com banheiro, e ficava isolado no último andar do prédio. Ele não teve contato com outros presos, que ficavam na carceragem, no primeiro andar. 
Lula foi condenado em primeira, segunda e terceira instâncias sob a acusação de aceitar reformas e a propriedade de um tríplex, em Guarujá, como propina paga pela empreiteira OAS em troca de contrato com a Petrobras, o que ele sempre negou.

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