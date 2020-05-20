Grupo de manifestantes faz protesto contra Bolsonaro em frente ao Planalto

Renan tentou gravar a manifestação, que exibe bandeiras do PT e do PCO, e foi impedido pelos opositores. A briga foi desfeita pela PM com apoio da equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI). O ministro do GSI, Augusto Heleno, chegou a se aproximar da janela do segundo andar do Planalto para ver a manifestação, que seguia pacífica por volta das 11h30.