Bolsonaro sugere 'esperar um pouquinho' para decisão do adiamento do Enem

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta quarta-feira (20) que se espere "um pouquinho" para decidir sobre um possível adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . "Vamos esperar um pouquinho mais, é muito cedo. Nós estamos agora em maio, é novembro (o exame), espera um pouquinho mais para tomar decisão", disse a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

"A prova do Enem, que alguns querem adiar, eu acho que nós temos que ouvir os que vão fazer a prova", afirmou. Na terça-feira (19), o ministro da Educação, Abraham Weintraub , postou em suas redes sociais que o governo abrirá consulta aos estudantes que se inscreveram no Enem para saber se preferem manter a data da prova ou adiar por 30 dias.

O presidente chegou a perguntar a opinião de uma apoiadora que disse que faria o exame. A mulher respondeu que preferia o adiamento. Depois, o presidente também indagou os populares: "A eleição (municipal) vai adiar também?", perguntou. Sem resposta, Bolsonaro não entrou em detalhes no assunto dos pleitos, marcados para outubro.

EDUCAÇÃO

Em resposta a uma apoiadora que pediu para o presidente "olhar pela Educação", Bolsonaro destacou que a educação do país foi "destruída" nos últimos 30 anos.

"Você sabe que nos últimos 30 anos destruíram a educação no Brasil. Eu não tenho como fazer assim (gesticulou com as mãos) e resolver de uma hora para a outra. Muita coisa já mudou na educação. Não à toa que o ministro da Educação é um dos mais atacados do governo" disse. Bolsonaro opinou que por Weintraub ser "atacado" pela mídia, é um sinal de que o ministro "está fazendo a coisa certa".