Maia pauta votação de projeto que adia Enem para esta quarta (20)

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

Maia não vai esperar o governo se posicionar sobre o tema, apesar de ter feito um apelo para o presidente da República J air Bolsonaro , na semana passada, e dizer que achava que a melhor a solução para este tema deveria vir do Executivo.

O projeto a ser votado no plenário da Câmara é de autoria da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA). "O texto condiciona o prazo para análise das autoridades sanitárias e educacionais", disse Portugal. "Só na cabeça do ministro da Educação, Abraham Weintraub , que existe uma maioria com acesso a internet no país", disse

Weintraub tem sido contrário ao adiamento do calendário. Nesta terça-feira (19), ele postou no Twitter que o governo abrirá consulta aos estudantes que se inscreveram na prova para saber se preferem manter a data da prova ou adiar por 30 dias. "O MEC fará uma consulta, na última semana de junho, a todos os inscritos, através da "Página do Participante", do @inep_oficial.Vamos manter a data? Adiar por 30 dias? Suspender até o fim da pandemia? O Gov @jairbolsonaro quer saber a opinião dos brasileiros! Democracia é isso!", escreveu.

O ministro também esteve reunido na manhã de hoje com o líder do Progressistas, Arthur Lira (AL), um dos principais nomes do Centrão, que agora faz parte da base do governo na Câmara.

"O Centrão assinou a urgência do meu projeto, vamos ver como vai ser a votação", disse Portugal.

A deputada acredita que o governo pode ainda tomar uma decisão sobre adiar a prova antes do início da sessão da Câmara. "Vamos torcer pelos alunos".