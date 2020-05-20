Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira

A instituição pede que a data seja adiada, já que as escolas de todo o país estão fechadas devido ao coronavírus , o que colocaria em desigualdade alunos de colégios públicos que têm dificuldade de acesso à internet. A nota é assinada pelo reitor da Ufes, Paulo Sérgio Vargas. O texto ainda critica a postura do governo Bolsonaro no combate à pandemia.

"Não vivemos em uma dita 'normalidade'. Não haveria necessidade dessa afirmação, se o próprio governo federal tratasse a pandemia mortal como responsabilidade do Estado. Como não é o caso, é urgente dizer que há prejuízos pessoais à vida das pessoas e prejuízos acadêmicos às aprendizagens e ao ano letivo escolar. Portanto, não há condições e nem motivação pedagógica para a manutenção do Enem", pontuou a nota.

Your browser does not support the audio element. Em nota assinada pelo reitor, conselho da Ufes defende adiamento do Enem

O conselho cita que, do total de 7,9 milhões de estudantes matriculados no ensino médio, 5,6 milhões encontram-se em escolas públicas, que seriam prejudicados caso a data seja mantida.

"A aplicação do Enem, desconsiderando os fatores mencionados, aumenta as desigualdades de aprendizagem, de preparação para o exame e do direito às garantias justas de oportunidades a todos. Sendo assim, o Cepe (conselho) expressa sua posição contrária à realização do Enem, enquanto não houver reposição dos estudos perdidos durante o isolamento social e a paralisação das atividades", finalizou o conselho.