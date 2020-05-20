Seremos obrigados a adotar 'lockdown' se isolamento não aumentar, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a falar, nesta quarta-feira (20), em possível adoção do "lockdown" no estado para conter o avanço do novo coronavírus.
O número de novos casos de coronavírus já cresce mais rapidamente em todas as regiões do estado de São Paulo do que na região metropolitana da capital, segundo o governo do estado.
Segundo Doria, a ampliação do megaferiado, que deve se estender até segunda-feira (25), é mais uma tentativa de evitar a "medida extrema", que não está descartado caso os índices de isolamento piorem ainda mais.
"Se nós não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais, e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o 'lockdown'", afirmou. "Vamos fazer um esforço nesses seis dias, de hoje até segunda-feira, na capital, na região metropolitana, no interior e no litoral, para evitar medidas mais duras e mais restritivas", disse o governador.
Na última segunda-feira (18), o índice de isolamento no estado, segundo o monitoramento do governo, era de 49%.
Doria disse que o protocolo de "lockdown" já está inclusive pronto, mas que prefere acreditar que as pessoas respeitarão as medidas de isolamento social e utilizarão o feriado para ficar em casa, não para fazer viagens de lazer.
O megaferiado decretado no município de São Paulo que começou valer nesta quarta-feira (20) deverá ser ampliado até a próxima segunda-feira (25). Para isso, após antecipar os feriados de Corpus Christi e Dia da Consciência Negra, também será antecipado o feriado de 9 de Julho.
Doria afirmou que a medida já está na Assembleia Legislativa para votação e que deve ser aprovada.
Segundo o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, 74% dos municípios do estado já registraram casos da Covid-19, o que inclui todos aqueles com pelo menos 15 mil habitantes.
Segundo os números divulgados pelo governo, no mês de abril, o número de casos da Covid-19 degistrado no interior e no litoral de São Paulo cresceu 3.302% (de 129 para 4.389), enquanto a região metropolitana de São Paulo apresentou 770% de aumento, um valor quatro vezes menor.
Em maio, a tendência segue, sendo a região metropolitana a que tem menor taxa de crescimnto dos casos, 108% até o dia 18. Presidente Prudente, por exemplo, apresenta índice de 379% no mesmo período e a baixada santista, 156%.
A Grande São Paulo, no entanto, ainda concentra a esmagadora maioria dos casos no estado, que é o epicentro do coronavírus no Brasil. Haviam sido mais de 50 mil também até o dia 18.
Como resposta ao megaferiado, o estado e as prefeituras de São Paulo adotaram medidas para restringir o deslocamento de pessoas para o interior e sobretudo para o litoral.
Na manhã desta quarta, Santos, por exemplo, registrou congestionamento na entrada da cidade.
O secretário de transportes e logísticas, João Otaviano, disse que, com as medidas de bloqueio sanitário adotadas em conjunto com diversas prefeituras do estado, o movimento nas estradas, tanto para o interior quanto para o litoral, está dentro do previsto.
"As rodovias não apresentam volume maior que o esperado, o que demonstra que as pessoas estão entendendo o que significa este feriado", afirmou.
Assim como outras cidades da Baixada Santista e litoral, o município realiza uma barreira no acesso ao município para evitar a entrada de turistas durante a pandemia.
Segundo a prefeitura, na manhã desta quarta foram abordados 102 veículos nos bloqueios da cidade, sendo que dois tiveram que retornar aos seus municípios de origem.