Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • São Paulo quer contratar 4.500 leitos da rede privada para tratar coronavírus
Pandemia

São Paulo quer contratar 4.500 leitos da rede privada para tratar coronavírus

Segundo o governador João Doria (PSDB), destes, 1,5 mil serão de terapia intensiva e um total de R$ 594 milhões de reais será investido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 15:26

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 15:26

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O estado de São Paulo abriu nesta terça-feira (20) um chamamento para a contratação de 4.500 leitos da rede privada pela rede pública para tratamento de coronavírus.
Segundo o governador João Doria (PSDB), destes, 1,5 mil serão de terapia intensiva e um total de R$ 594 milhões de reais será investido.
O chamamento foi publicado no Diário Oficial nesta terça, segundo Doria, que afirmou ainda que sua expectativa é que todas as vagas sejam preenchidas até o dia 11 de junho.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A diretora clínica do Hospital das Clínicas, Eloisa Bonfá, também anunciou que sua instituição chegou à marca de mil pacientes que receberam alta e retornaram às suas casas e que a rede conta com 275 leitos de UTI para tratamento da Covid-19.
A expectativa do governo é que este número chegue a 400 até o final do mês.
São Paulo também inaugurou seu quarto hospital de campanha, o de Heliópolis, a maior favela da cidade.
"Estamos abrindo mais um hospital de campanha, numa região extremamente importante do ponto de vista da assistência", disse o secretário de saúde, José Henrique Germann.
A estrutura terá 200 leitos, sendo 24 de UTI. Somados com os hospitais também de campanha do Pacaembu, do Ibirapuera e do Anhembi, a cidade passa dos 2.400 leitos para tratamento do coronavírus em estruturas provisórias.

Veja Também

Estado de São Paulo registra 5.363 mortes por Covid-19

Hospitais privados têm queda de ocupação de leitos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados