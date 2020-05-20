São Paulo quer contratar 4.500 leitos da rede privada para tratar coronavírus

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

O estado de São Paulo abriu nesta terça-feira (20) um chamamento para a contratação de 4.500 leitos da rede privada pela rede pública para tratamento de coronavírus.

Segundo o governador João Doria (PSDB), destes, 1,5 mil serão de terapia intensiva e um total de R$ 594 milhões de reais será investido.

O chamamento foi publicado no Diário Oficial nesta terça, segundo Doria, que afirmou ainda que sua expectativa é que todas as vagas sejam preenchidas até o dia 11 de junho.

A diretora clínica do Hospital das Clínicas, Eloisa Bonfá, também anunciou que sua instituição chegou à marca de mil pacientes que receberam alta e retornaram às suas casas e que a rede conta com 275 leitos de UTI para tratamento da Covid-19.

A expectativa do governo é que este número chegue a 400 até o final do mês.

São Paulo também inaugurou seu quarto hospital de campanha, o de Heliópolis, a maior favela da cidade.

"Estamos abrindo mais um hospital de campanha, numa região extremamente importante do ponto de vista da assistência", disse o secretário de saúde, José Henrique Germann.