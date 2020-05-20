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Recorde

Estado de São Paulo registra 5.363 mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram registradas 216 novas mortes no estado paulista,o que representa um aumento de 4,2%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 14:54

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 14:54

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Na terça-feira, os índices eram de 71,4% para o Estado e de 88% no município de São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann informou que o Estado registrou, desde o início da pandemia, 69.859 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Entre a terça-feira, 19, e a quarta-feira, 20, foram 3.664 novos casos, um aumento de 5,5%. Ele informou também que o número de mortes pela covid-19 chegou a 5.363 no Estado.
Nas últimas 24 horas, foram registradas 216 novas mortes, um aumento de 4,2%.
Durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o secretário declarou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 71,7% se considerado todo o Estado e de 87,9% na capital.
Na terça-feira, os índices eram de 71,4% para o Estado e de 88% no município de São Paulo.

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