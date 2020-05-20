Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mais de 1 mil pessoas mortas em um dia é uma tragédia sem tamanho, diz Doria
Recorde no país

Mais de 1 mil pessoas mortas em um dia é uma tragédia sem tamanho, diz Doria

O governador de São Paulo anunciou que participará na quinta (21), com os outros 26 governadores, de reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 14:19

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 14:19

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comentou o número de brasileiros vítimas do novo coronavírus, divulgado na terça-feira, 19, pelo Ministério da Saúde, e afirmou que "mil pessoas mortas em um dia é uma tragédia sem tamanho". "Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e nas calçadas para entendermos que a orientação da medicina (para resguardo e isolamento social) é a única alternativa que existe no Brasil e no mundo?", disse durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
Doria anunciou que participará na quinta-feira, 21, com os outros 26 governadores, de reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros.
Ele disse também que se reuniram, nesta quarta-feira, 20, pela manhã, 25 dos 27 governadores e que "o sentimento de São Paulo e dos demais governadores é para proteger a vida, obedecer a ciência, respeitar a medicina e fazer uma reunião em paz com o presidente da República".
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Doria voltou a dizer que o feriado prolongado para a cidade de São Paulo, que vigora entre os dias 20 e 24 de maio, "não foi criado para viajar, para o lazer, ou para festejar".
Segundo o governador, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) está "aprovando a antecipação" do feriado do dia da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho, para a próxima segunda-feira, 25.

Veja Também

Depois de piada com cloroquina, Bolsonaro diz lamentar mortes por Covid-19

Coronavírus: Brasil bate novo recorde e registra 1.179 mortes em 24h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados