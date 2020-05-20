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Pandemia

Vacina contra Covid-19 precisa ser eficiente e segura, afirma OMS

A entidade foi novamente questionada, sobre as pesquisas em andamento para uma vacina, mas não tratou de investigações específicas nem falou em prazos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 14:33

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 14:33

Maria Van Kerkhove
Epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder da resposta da OMS à pandemia  Crédito: Divulgação
Líder da resposta da OMS à pandemia, a epidemiologista Maria Van Kerkhove afirmou nesta quarta-feira que uma vacina contra o coronavírus "precisa ser eficiente e segura", complementando que "não há atalho para isso". O comando da entidade foi novamente questionado, durante entrevista coletiva virtual, sobre as pesquisas em andamento para uma vacina contra a covid-19, mas não tratou de investigações específicas nem falou em prazos.
A OMS foi também questionada sobre planos de alguns países de retomarem as aulas das crianças. Kerkhove disse que as crianças também são suscetíveis à covid-19 e podem tanto pegar quanto transmitir o vírus. Ao se pensar na reabertura das escolas, é preciso avaliar o contexto de cada área, para se tomar uma decisão, disse. Além disso, é fundamental haver um monitoramento eficiente nesse processo, para que os casos possam ser detectados e isolados rapidamente, recomendou a epidemiologista.

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