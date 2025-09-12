Home
>
Brasil
>
Janja posta meme de Nazaré Tedesco após condenação de Bolsonaro

Janja posta meme de Nazaré Tedesco após condenação de Bolsonaro

Primeira-dama publicou vídeo em seu perfil no Instagram; ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado

VICTORIA AZEVEDO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:51

BRASÍLIA - A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, compartilhou em seu perfil nas redes sociais um meme de uma personagem de novela falando em "dia tão lindo" na manhã desta sexta-feira (12), um dia após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Recomendado para você

Primeira-dama publicou vídeo em seu perfil no Instagram; ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado

Janja posta meme de Nazaré Tedesco após condenação de Bolsonaro

Momento arrancou risadas de integrantes da Primeira Turma do STF, que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado e outros quatro crimes

A história de Cármen Lúcia sobre 'harmonização' do ministro Alexandre de Moraes

A farmacêutica Novo Nordisk, fabricante do Wegovy e Ozempic, acionou a Justiça para questionar decisão da Anvisa de antecipar a análise do registro de canetas que são concorrentes no controle da diabetes e emagrecimento

Fabricante do Ozempic aciona a Justiça após Anvisa acelerar registro de concorrentes

Filmete divulgado por Janja tem 8 segundos e mostra a personagem Nazaré Tedesco em cena da novela "Senhora do Destino" Crédito: Reprodução/@janjalula

O filmete divulgado por Janja em seu perfil no Instagram tem 8 segundos e mostra a personagem Nazaré Tedesco, interpretada pela atriz Renata Sorrah, em cena da novela "Senhora do Destino", exibida pela TV Globo entre 2004 e 2005. Nele, Nazaré deseja bom dia para pessoas na rua e fala em "dia tão lindo". Essa cena virou um meme e, desde a condenação de Bolsonaro, tem sido compartilhada por páginas de esquerda na internet.

Na noite anterior, Janja compartilhou outro meme que mostra o cantor Michael Jackson comendo pipoca e sorrindo para uma tela.

Na quinta-feira (11), o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, acusado de liderar uma trama para permanecer no poder. Bolsonaro também foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.

A decisão do Supremo foi comemorada por petistas e aliados do presidente Lula (PT). A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse que a condenação mostra "o vigor da democracia e da soberania nacional" e que responde às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis", afirmou Gleisi.

LEIA MAIS 

Dois advogados analisam o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro

STF determina perda de cargos de condenados e pede retirada de patente de Bolsonaro e generais

Confira as penas de cada um dos condenados pela trama golpista

Condenação de Bolsonaro: o que dizem políticos do ES sobre decisão do STF

Flávio fala em 'suprema perseguição' a Bolsonaro, e oposição pede anistia

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Julgamento de Bolsonaro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais