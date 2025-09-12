Redes sociais

Janja posta meme de Nazaré Tedesco após condenação de Bolsonaro

Primeira-dama publicou vídeo em seu perfil no Instagram; ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:51

BRASÍLIA - A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, compartilhou em seu perfil nas redes sociais um meme de uma personagem de novela falando em "dia tão lindo" na manhã desta sexta-feira (12), um dia após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Filmete divulgado por Janja tem 8 segundos e mostra a personagem Nazaré Tedesco em cena da novela "Senhora do Destino" Crédito: Reprodução/@janjalula

O filmete divulgado por Janja em seu perfil no Instagram tem 8 segundos e mostra a personagem Nazaré Tedesco, interpretada pela atriz Renata Sorrah, em cena da novela "Senhora do Destino", exibida pela TV Globo entre 2004 e 2005. Nele, Nazaré deseja bom dia para pessoas na rua e fala em "dia tão lindo". Essa cena virou um meme e, desde a condenação de Bolsonaro, tem sido compartilhada por páginas de esquerda na internet.

Na noite anterior, Janja compartilhou outro meme que mostra o cantor Michael Jackson comendo pipoca e sorrindo para uma tela.

A decisão do Supremo foi comemorada por petistas e aliados do presidente Lula (PT). A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse que a condenação mostra "o vigor da democracia e da soberania nacional" e que responde às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis", afirmou Gleisi.

