Janja posta meme de Nazaré Tedesco após condenação de Bolsonaro

BRASÍLIA - A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, compartilhou em seu perfil nas redes sociais um meme de uma personagem de novela falando em "dia tão lindo" na manhã desta sexta-feira (12), um dia após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
O filmete divulgado por Janja em seu perfil no Instagram tem 8 segundos e mostra a personagem Nazaré Tedesco, interpretada pela atriz Renata Sorrah, em cena da novela "Senhora do Destino", exibida pela TV Globo entre 2004 e 2005. Nele, Nazaré deseja bom dia para pessoas na rua e fala em "dia tão lindo". Essa cena virou um meme e, desde a condenação de Bolsonaro, tem sido compartilhada por páginas de esquerda na internet.
Na noite anterior, Janja compartilhou outro meme que mostra o cantor Michael Jackson comendo pipoca e sorrindo para uma tela.
Na quinta-feira (11), o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, acusado de liderar uma trama para permanecer no poder. Bolsonaro também foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.
A decisão do Supremo foi comemorada por petistas e aliados do presidente Lula (PT). A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse que a condenação mostra "o vigor da democracia e da soberania nacional" e que responde às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis", afirmou Gleisi.
