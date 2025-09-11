Home
Petistas comemoram condenação de Bolsonaro e mencionam presídio da Papuda

"Habemus Papuda!", "enterramos a ditadura de novo" e "Justiça reafirma soberania popular", dizem aliados de Lula

CAIO SPECHOTO

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:17

BRASÍLIA - Petistas e aliados estão comemorando a condenação de Jair Bolsonaro (PL), defendida por quatro dos cinco ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), no processo da trama golpista. A maioria pela condenação foi atingida nesta quinta-feira (11).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, petista, é o principal adversário político de Bolsonaro. Os dois disputaram a presidência da República no segundo turno em 2022. Lula ganhou, e a trama julgada nesta semana era justamente para manter Bolsonaro no poder depois da derrota eleitoral.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), disse que a condenação mostra "o vigor da democracia e da soberania nacional" e que responde às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Hoje, por meio do STF, o Brasil disse ao mundo que os crimes contra a democracia são intoleráveis", afirmou Gleisi.

Ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann
Gleisi Hoffmann disse que a condenação mostra "o vigor da democracia e da soberania nacional" Crédito: José Cruz/Agência Brasil

"A Justiça reafirma a soberania popular expressa nas urnas em 2022, com a eleição do presidente Lula e o respeito à Constituição", disse o presidente do PT, Edinho Silva, em nota enviada à imprensa. "Hoje enterramos a ditadura de novo", escreveu nas redes sociais o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT).

"Habemus Papuda! Bolsonaro condenado", escreveu o deputado Rogério Correia (PT-MG). "Tá na hora do Jair ir pra Papuda", disse o deputado Paulo Pimenta (PT-RS). As referências são ao Centro Penitenciário da Papuda, instalação penal em Brasília onde é possível que Bolsonaro cumpra pena.

"Julgamento entra na reta final e pode marcar novo capítulo da democracia brasileira", disse o deputado Renildo Calheiros (PC do B-PE). "Hoje é um dia histórico para a defesa e o fortalecimento da democracia", de acordo com a deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela condenação do ex-presidente e outros sete réus acusados pela PGR (Procuradoria Geral da República). Só Luiz Fux defendeu a absolvição de Bolsonaro.

O julgamento ainda está em andamento. Falta os ministros deliberarem qual será o tamanho da punição a cada condenado.

O ex-presidente foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.

