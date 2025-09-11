Trama golpista

Condenação de Bolsonaro: o que dizem políticos do ES sobre decisão do STF

Enquanto um grupo defende que a democracia foi preservada, outro sustenta a tese de perseguição política contra o ex-presidente; confira

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 20:46

O recado foi registrado, particularmente, por deputados estaduais, federais e senadores. Entre apoiadores de Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, Messias Donato (Republicanos) avalia que a atuação do STF não se trata de um processo jurídico, mas de uma ação claramente política, motivada por perseguição, que ignora provas e fere a democracia.

"Seguiremos defendendo suas bandeiras, certos de que a história será corrigida e que, em 2026, o povo brasileiro terá a chance de reparar o que a condenação injusta não fez, reafirmando sua liderança e a legitimidade de sua trajetória política", afirma o deputado federal.

Para Jack Rocha (PT), entretanto, a decisão do STF, que condena Jair Bolsonaro e seus cúmplices, é um marco histórico na defesa da democracia e da soberania nacional. "Trata-se de uma resposta clara e definitiva: no Brasil, não há espaço para golpistas nem para aventureiros que tentem impor o autoritarismo sobre a vontade soberana do povo."

Toda a bancada federal — 10 deputados e três senadores — foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas nem todos os parlamentares deram retorno. Casagrande também foi procurado para se manifestar, mas a assessoria informou que ele não daria declarações sobre o assunto. Já Marcelo Santos, segundo a comunicação da Assembleia Legislativa, estava em viagem e, por isso, não foi possível contato. Também não há manifestações do presidente da Casa de Leis nas redes sociais, como foi registrada por outros deputados estaduais até a publicação desta reportagem. Confira quem se posicionou:

Condenação

A Primeira Turma do STF fixou nesta quinta-feira (11), a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições 2022, em 27 anos e três meses em regime inicial fechado — 24 anos e nove meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção, com 124 dias-multa (equivalente a dois salários mínimos). Os ministros seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes.

Moraes fixou a pena de Bolsonaro da seguinte forma:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos e 6 meses;

6 anos e 6 meses; Dano qualificado: 2 ano e 6 meses;



2 ano e 6 meses; Golpe de Estado: 8 anos e 2 meses;



8 anos e 2 meses; Deterioração ao patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses;



2 anos e 6 meses; Organização criminosa: 7 anos e 7 meses.



Durante a dosimetria, Moraes destacou que a culpabilidade de Bolsonaro é "gravemente desfavorável", vez que o ex-presidente instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou e recursos para propagar falsas narrativas para causar instabilidade social e se manter no poder. "Espera-se que quem foi eleito paute suas atitudes com mais rigor, mas não foi o que aconteceu", apontou, destacando que Bolsonaro liderou uma organização criminosa com o intuito de colocar em prática plano de ruptura institucional.

A circunstância do crime também foi considerada desfavorável, assim como os motivos para a prática delituosa — a "ideia de perpetuação no poder" —, cuja "gravidade e intensidade foi amplamente desfavorável". As consequências do crime também foram consideradas "amplamente desfavoráveis", dada a intenção de aniquilar pilares do estado de direito, com o retorno à ditadura.

Em todos os crimes, Moraes aplicou circunstâncias atenuantes em razão de Bolsonaro ter mais de 70 anos. Do mesmo modo, a pena foi agravada em razão de Bolsonaro ter sido considerado o líder da organização criminosa.

O ex-presidente só deve ser preso na condição de condenado (e eventualmente em regime fechado) após o fim do processo, quando a defesa de Bolsonaro não tiver mais recursos a apresentar ao Supremo. A jurisprudência do tribunal define que a pena só deve ser cumprida após a rejeição dos dois primeiros embargos de declaração.

Votaram pela condenação de Bolsonaro o relator do processo, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Já Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente. Ele não participou da votação da dosimetria da pena.

Com informações do Estadão

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta