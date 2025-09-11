Brasil que dói, vírus do autoritarismo, Bolsonaro líder: frases do voto de Cármen Lúcia

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:33
BRASÍLIA - Na leitura de seu voto nesta quinta-feira (11) no julgamento da trama golpista, a ministra Cármen Lúcia afirmou que o Brasil tem uma história repleta de rupturas institucionais, que o processo é um encontro do país com seu passado, presente e futuro, lançou indiretas ao colega Luiz Fux, que falou por mais de 12 horas na quarta-feira (10) em seu voto, e definiu Jair Bolsonaro (PL) como líder da organização criminosa.
Com o voto da ministra, o STF formou maioria para condenar o ex-presidente e os outros réus do núcleo central da trama golpista pelos crimes apontados pela PGR (Procuradoria-Geral da República).
Entre os crimes estão o de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado democrático de Direito.
O voto de Cármen foi o quarto, após o relator, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Fux. Leia abaixo algumas das principais frases da ministra.
BRASIL E AUTORITARISMO
A ministra descreveu o processo como um encontro do Brasil com seu passado, presente e futuro, revelador dos avanços republicanos e obstáculos democráticos na história do país.
"Há processos que despertam maior ou menor interesse da sociedade, o que não é também nada de novo, seja em uma cidade pequena, seja para todo o país. Toda ação penal impõe um julgamento justo e aqui não é diferente. O que há de inédito, talvez, é que nessa ação penal pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado".
Cármen LúciaNo julgamento da trama golpista
DOR E ESPERANÇA
Cármen LúciaNo julgamento da trama golpista
VÍRUS DO AUTORITARISMO
Cármen Lúcia
A ministra ainda fez menção ao assassinato de Charlie Kirk, apoiador de Donald Trump que foi alvo de ataque na Utah Valley University nesta quarta-feira (10).
"Houve um grave crime político. Um jovem [Charlie Kirk], que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos [Donald Trump], mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar, porque há uma ideia segundo a qual anistia, o perdão, é igual à paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos. E não há paz".
No julgamento da trama golpista
Cármen Lúcia
ESTADO DEMOCRÁTICO
Cármen Lúcia
INDIRETA A FUX
Em dobradinha com o colega Flávio Dino, Cármen fez críticas indiretas a Luiz Fux, que proibiu os demais ministros de fazerem comentários ao longo de seu voto de mais de 12 horas.
Cármen Lúcia
A ministra também fez menção indireta à mudança de posicionamento de Fux em relação ao tema do foro privilegiado em seu voto na quarta-feira.
"Também se alegou sobre a competência do STF e desta Primeira Turma. Como outros que vieram em 19 anos e meio integrando este STF, este tema veio para nós desde 2007 quando veio a AP 470. E eu sempre votei do mesmo jeito. Entendo que pelas características, e das pessoas indicadas que se faziam acompanhar, entendo que a competência é do STF. Então não há nada de novo para mim"
BOLSONARO LÍDER
Em seu voto, a ministra destacou que enxerga prova cabal de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) liderou grupo para atacar instituições democráticas e se perpetuar no poder.
"Acho e já antecipo que fez prova cabal de que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais Poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário".
Cármen Lúcia
URNAS ELETRÔNICAS
Cármen Lúcia
CAUSO
Em momento mais descontraído do voto, Cármen Lúcia disse que foi abordada por uma pessoa que confundiu "neutralização" com "harmonização" de Alexandre de Moraes.
Cármen Lúcia
ATOS EXECUTÓRIOS
A ministra afirmou que a PGR conseguiu demonstrar que os réus agiram coletivamente para tentar a ruptura institucional e não ficaram somente em considerações hipotéticas ou em estágio de preparação.
"Tudo isso mostra cabalmente ações de grupo, violência em potencial ou violência grave, ameaças graves, ações de toda natureza praticadas, portanto cumprindo-se rigorosamente todas as exigências legais (...) Atos tidos como preparatórios não podem se considerar atos sem efeito, mas nós estivemos próximo mesmo de uma ruptura institucional, próximos mesmo".
Cármen Lúcia
