Dois advogados analisam o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro

O julgamento do núcleo central da trama golpista, que envolve Jair Bolsonaro e outros réus acusados de planejar a ruptura institucional de 2022, trouxe à tona não apenas a gravidade dos fatos, mas também contradições relevantes no posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Luiz Fux, proferido recentemente, tornou-se o exemplo mais emblemático desse dilema. Ao questionar a competência da Primeira Turma, afastar a imputação de organização criminosa e reconhecer nulidades oriundas do cerceamento ao direito de defesa, Fux sinalizou uma mudança de postura que contrasta fortemente com sua trajetória no tribunal, marcada por uma perspectiva visivelmente antigarantista. Basta notar que em 2024 Fux negou 99,3% dos habeas corpus que julgou.

Durante anos, o ministro foi reconhecido por seu rigor em matéria penal. Sua atuação na Lava Jato consolidou a imagem de um juiz linha dura, avesso à tutela de direitos e garantias fundamentais dos acusados. Da mesma forma, nos primeiros julgamentos relacionados ao 8 de janeiro, Fux votou acompanhando majoritariamente o relator Alexandre de Moraes, sem acolher, por exemplo, a tese de nulidade por incompetência do STF ao condenar os inúmeros acusados “anônimos”, considerados meros executores da invasão.

É nesse contraste que reside o dilema. Para réus socialmente invisíveis, desconhecidos e sem protagonismo político, nunca se mencionou autores como Luigi Ferrajoli e Eugenio Raul Zaffaroni, referências importantes do pensamento crítico e humanista no direito penal. Já diante do núcleo central, composto por lideranças de maior envergadura, Fux adota posição mais leniente, invocando garantias processuais e relativizando a acumulação de crimes. Essa inversão não passa despercebida. A integridade das decisões judiciais depende de coerência, não se pode simplesmente e seletivamente exigir rigor contra uns e oferecer benevolência a outros.

O problema, destaque-se, não está em um eventual voto mais garantista. Esse deveria ser a regra nos julgamentos criminais. O debate sobre nulidades, a amplitude da imputação penal e a necessidade de individualização de condutas é legítimo e necessário em um tribunal. O que fragiliza a Corte é a oscilação brusca de fundamentos, que gera a impressão de que a balança se inclina de acordo com a centralidade dos acusados ou com a conveniência política do momento, como bem nos lembra a consagrada expressão “in Fux we trust”, cunhada pelo ex-juiz Sergio Moro.

Se o Direito deve ser interpretado como integridade, de modo que cada decisão se harmonize com a cadeia de precedentes anteriores, quando essa lógica é rompida, a legitimidade institucional se desgasta. O voto de Fux, ao se afastar de seus posicionamentos consolidados justamente no julgamento mais simbólico da tentativa de golpe, expõe o Supremo a críticas de casuísmo e compromete a previsibilidade que sustenta sua autoridade.