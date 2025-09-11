Home
'Música para ouvidos de Bolsonaro e Trump': o que mídia internacional diz sobre voto de Fux

Meios internacionais destacaram que apesar do voto pela absolvição de Bolsonaro, as chances de condenação do ex-presidente ainda são altas.

Daniel Gallas

BBC News Brasil

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 05:32

Imprensa internacional repercutiu voto de Luiz Fux no julgamento de Bolsonaro Crédito: EPA

A imprensa internacional repercute nesta quinta-feira (11/9) o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por um suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Meios internacionais destacaram que apesar do voto pela absolvição de Bolsonaro, as chances de condenação do ex-presidente ainda são altas.

Fux divergiu dos dois primeiros ministros que votaram na ação penal — Alexandre de Moraes e Flavio Dino — e votou para que o processo seja anulado, com absolvição de Bolsonaro por todos os cinco crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República.

O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF, formada por cinco ministros — ou seja, se houver mais um voto pela condenação de Bolsonaro, ele será considerado culpado.

A rede Al Jazeera destacou que o STF "ainda parece propenso a condenar Bolsonaro", já que "dois juízes já votaram pela condenação, e os dois restantes foram nomeados pelo presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Bolsonaro [nas urnas]".

A correspondente da Al Jazeera Lucia Newman disse que a declaração de Fux de que o tribunal não deu a Bolsonaro o direito ao devido processo legal "provavelmente é música para os ouvidos" de Bolsonaro, "assim como para seu aliado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump".

Mas segundo ela, "é improvável que a pequena vitória dure muito", diante da expectativa de que os próximos dois juízes condenem Bolsonaro.

O jornal El País, da Espanha, destacou que o voto de Fux pode ter consequências no futuro político de Bolsonaro.

"O duro voto de Fux tem potencial, segundo analistas, de abrir caminho para que a defesa peça o arquivamento do caso no futuro", afirma o El País.

"A intervenção de Fux conseguiu transformar a expressão séria dos advogados do ex-presidente do dia anterior em rostos sorridentes o dia todo."

"Fux alertou contra 'o juiz inquisidor'. E, após alertar que uma condenação deve ser apoiada por evidências além de qualquer dúvida razoável, lembrou que a Suprema Corte estabelece precedentes", disse o artigo do El País.

"O juiz Fux também adotou o argumento apresentado pelos advogados de defesa dos oito réus sobre a falta de tempo para analisar o que ele chamou de 'tsunami de provas' e chamou a atenção para a celeridade do processo."

O jornal argentino La Nación destacou: "Um juiz do Supremo Tribunal Federal pede a anulação do processo sobre trama golpista contra Bolsonaro.".

"O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu na quarta-feira a anulação do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro devido ao que chamou de 'absoluta incompetência' da turma de cinco juízes que cuida do caso", destacou o jornal argentino.

"Ainda assim parece bastante provável que o tribunal condene Bolsonaro por planejar um golpe para permanecer no poder após o término de seu mandato."

A agência de notícias Reuters também destacou que, apesar do voto de Fux pela absolvição de Bolsonaro, ainda é provável que o ex-presidente acabe condenado.

"Mas o voto de Fux pode reforçar o argumento da defesa de Bolsonaro de que o caso deve ser decidido pelo plenário do STF, composto por 11 ministros, incluindo dois indicados pelo ex-presidente", diz o texto da agência.

"A divergência na corte aumenta a tensão em um caso que já polarizou o país e levou milhares de apoiadores de Bolsonaro às ruas em protesto."

