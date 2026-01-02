Acidente aéreo

Helicóptero faz pouso forçado no mar e 8 pessoas são resgatadas no RJ

Aeronave pousou próximo a Cabo Frio; piloto, copiloto e seis passageiros foram resgatados pela Marinha e levados para atendimento médico

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:15

Aeronave pousou a 40 milhas náuticas de Cabo Frio; piloto, copiloto e seis passageiros foram resgatados pela Marinha e levados para atendimento médico Crédito: Marinha do Brasil

Um helicóptero com oito pessoas a bordo fez um pouso forçado no mar, na tarde desta sexta-feira (2), a 40 milhas náuticas (74 km) de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Todo foram resgatados com vida pela Marinha do Brasil e encaminhadas para atendimento hospitalar.

A aeronave fazia o transporte de funcionários de uma prestadora de serviços da Petrobras.

Segundo informações apuradas pelo portal g1, entre os ocupantes estavam o piloto, o copiloto e seis passageiros, que conseguiram deixar a aeronave com o uso de botes infláveis.

Até a última atualização da ocorrência, não havia registro de mortes nem informações sobre o estado de saúde da tripulação. A aeronave foi retirada do local do acidente e levada para a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que vai divulgar um comunicado oficial com mais detalhes sobre o caso. Veja íntegra da nota abaixo:

"A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informa que, no dia de hoje (2), tomou conhecimento sobre acidente envolvendo aeronave de táxi aéreo, cerca de 40 milhas ao sul de Cabo Frio. Prontamente, foi ativada a operação de Busca e Salvamento (SAR), com o acionamento de uma a Aeronave de Serviço da Esquadra, a UH-15 e de um Navio-Patrulha Oceânico APA. As oito pessoas que se encontravam a bordo da aeronave sinistrada foram resgatadas com sucesso pela aeronave de serviço UH-15, não havendo registro de feridos. A Marinha do Brasil incentiva e considera fundamental a participação da sociedade por meio do encaminhamento de informações, que podem ser realizadas pelos telefones 185 (emergências marítimas e fluviais), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (Comando do 1º Distrito Naval, para outros assuntos, inclusive denúncias)."

