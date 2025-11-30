Com 3.400 militares

Navios de guerra, caças e blindados: a megaoperação da Marinha no ES

Trenamento reúne observadores estrangeiros de nove países: Arábia, Saudita, Argentina, Camarões, Egito, Espanha, França, Índia, Namíbia e Reino Unido, além de 12 servidores civis brasileiros

Marinha realiza operação militar com forças internacionais em Itaoca, em Itapemirim Crédito: Divulgação- Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil realiza a Operação Atlas Anfíbia 2025 e está com 3.400 militares – sendo 1.500 fuzileiros navais – em ação na área marítima entre a Ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, e Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O treinamento reúne navios de guerra, caças, drones, veículos blindados e observadores estrangeiros de nove países: Arábia, Saudita, Argentina, Camarões, Egito, Espanha, França, Índia, Namíbia e Reino Unido, além de 12 servidores civis brasileiros.

A ação faz parte da Operação Atlas, um exercício conjunto coordenado pelo Ministério da Defesa que envolve Marinha, Exército e Aeronáutica. O objetivo é aprimorar a atuação integrada das Forças Armadas e fortalecer a capacidade de resposta militar em áreas estratégicas do país, especialmente na região amazônica.

Simulação de desembarque no dia 1º de dezembro

Um dos momentos mais aguardados do exercício acontece na segunda-fera, dia 1º de dezembro, quando será realizada uma simulação de desembarque anfíbio na praia de Itaoca. A operação contará com o uso dos Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) — veículos de guerra capazes de navegar e desembarcar tropas diretamente do navio para a areia, em operação semelhante à utilizada no Dia D, na Segunda Guerra Mundial.

Marinha realiza operação militar com forças internacionais em Itaoca, em Itapemirim 1 de 5

Segundo a Marinha, cada veículo deve transportar cerca de 25 militares, com apoio do Navio-Doca Bahia, responsável por lançar e recolher os blindados. A simulação inclui ainda tomada de cabeceira de praia, emprego de drones táticos e uso de artilharia. Parte das atividades poderá ser acompanhada por jornalistas, inclusive com simulação de cobertura em zona de combate. O evento está previsto para começar às 11h, com encerramento por volta das 13h.

Etapa final da Operação Atlas

Itaoca é a última fase da Operação Atlas, que ocorre também nos estados do Amapá, Amazonas, Goiás, Pará e Roraima. O exercício envolve o deslocamento estratégico de tropas e equipamentos de diferentes regiões do país para a Amazônia, reforçando a soberania nacional e a proteção de uma das áreas mais sensíveis do território brasileiro.

As ações englobam atividades terrestres, aéreas, fluviais e marítimas, com foco na interoperabilidade — a capacidade de as Forças Armadas atuarem de forma coordenada — e no teste dos sistemas de Comando e Controle em cenários desafiadores. Segundo o Ministério da Defesa, a Operação Atlas representa uma evolução em relação a exercícios anteriores e está alinhada ao calendário anual de treinamentos das Forças Armadas. O objetivo é aprimorar táticas e ampliar a eficiência operacional em situações de combate, logística e defesa do território.

