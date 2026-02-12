Eleições 2026

Flávio Bolsonaro se consolida como principal adversário de Lula, aponta Genial/Quaest

Levantamento não testou nome de Tarcísio em nenhum cenário; petista aparece com 35%, e senador marca 29% em hipótese de 1º turno

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:10

SÃO PAULO - Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se consolidou como principal opositor do presidente Lula (PT) para as eleições de 2026, segundo nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11).

O petista segue na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados pelo levantamento, com intenções de voto entre 35% e 39%. Em todos eles, Flávio assegura, com folga, o segundo lugar, com percentuais que variam de 29% a 33%.

A pesquisa foi feita de quinta (5) até segunda-feira (9). Foram 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. Ela está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-00249/2026.

A pesquisa testou sete cenários, com os nomes dos governadores do Paraná, Ratinho Jr (PSD); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Em todos, Lula fica à frente.

Além deles, foram ventilados como candidatos os nomes do ex-ministro Aldo Rebelo (Democracia Cristã) e de Renan Santos (Missão). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ficou de fora. Ele declara que não vai se candidatar à Presidência.

No primeiro turno, Ratinho aparece em dois cenários, com 8% e 7%, e Zema registra 4% nos quatro cenários em que está. Já Caiado figura em dois cenários, com 4% das intenções. Leite é listado em dois cenários, com 3% e 4%.

A diferença de Flávio para Lula no segundo turno é de cinco pontos, com o filho do ex-presidente com 38% e o petista com 43%. Esse é o mesmo percentual que o atual presidente tem contra Ratinho, que marca 35%, em uma diferença de 8 pontos percentuais.

Contra Caiado, a distância entre os dois é de dez pontos: ele com 32%, e Lula com 42%. Com Zema, é de 11 pontos. O governador mineiro registra 32% contra os 43% do petista. Eduardo Leite marca 28% ante 42% do petista — 14 pontos.

Já em relação a Aldo Rebelo, Lula tem 44%, e o ex-ministro, 25%. A diferença soma 19 pontos, a mesma que existe em eventual embate com o líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos. Ele tem os mesmos 25% contra os 44% do petista.

Flávio e Lula têm as maiores rejeições, segundo a pesquisa: 55% dos brasileiros conhecem e não votariam no filho do ex-presidente, mesmo percentual de janeiro. O petista anotou o percentual de 54%, também o mesmo índice do mês anterior.

A pesquisa mostra Ratinho com rejeição de 40% (antes 41%), Caiado com 35% (depois de 36%), Zema com 34% (eram 36%), Eduardo Leite, que não tinha sido testado em janeiro, com 35%, Aldo Rebelo com 26% (ante 27%) e Renan Santos com 19% (21%).

