Home
>
Brasil
>
Flávio Bolsonaro se consolida como principal adversário de Lula, aponta Genial/Quaest

Flávio Bolsonaro se consolida como principal adversário de Lula, aponta Genial/Quaest

Levantamento não testou nome de Tarcísio em nenhum cenário; petista aparece com 35%, e senador marca 29% em hipótese de 1º turno

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:10

SÃO PAULO - Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se consolidou como principal opositor do presidente Lula (PT) para as eleições de 2026, segundo nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11).

Recomendado para você

Levantamento não testou nome de Tarcísio em nenhum cenário; petista aparece com 35%, e senador marca 29% em hipótese de 1° turno

Flávio Bolsonaro se consolida como principal adversário de Lula, aponta Genial/Quaest

Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, foi preso na última segunda-feira (9) após investigações apontaram que ele levava crianças e adolescentes a motéis utilizando documentos de identidade falsos para cometer abusos

Mulher de piloto acusado de manter rede de abuso infantil ficou horrorizada

Nos últimos 30 dias, dois incidentes com os animais foram registrados; Recife e região metropolitana tiveram o último monitoramento em 2015

Monitoramento de tubarões em PE está parado há mais de uma década

O petista segue na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados pelo levantamento, com intenções de voto entre 35% e 39%. Em todos eles, Flávio assegura, com folga, o segundo lugar, com percentuais que variam de 29% a 33%.

Montagem com fotos do presidente Lula (PT), à esq., ao lado do senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Crédito: Agência Brasil e Saulo Cruz/Agência Senado

A pesquisa foi feita de quinta (5) até segunda-feira (9). Foram 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. Ela está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-00249/2026.

A pesquisa testou sete cenários, com os nomes dos governadores do Paraná, Ratinho Jr (PSD); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Em todos, Lula fica à frente.

Leia mais

Imagem - 'Candidatos à presidência vão disputar 10% do eleitorado', diz CEO da Quaest

'Candidatos à presidência vão disputar 10% do eleitorado', diz CEO da Quaest

Além deles, foram ventilados como candidatos os nomes do ex-ministro Aldo Rebelo (Democracia Cristã) e de Renan Santos (Missão). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ficou de fora. Ele declara que não vai se candidatar à Presidência.

No primeiro turno, Ratinho aparece em dois cenários, com 8% e 7%, e Zema registra 4% nos quatro cenários em que está. Já Caiado figura em dois cenários, com 4% das intenções. Leite é listado em dois cenários, com 3% e 4%.

A diferença de Flávio para Lula no segundo turno é de cinco pontos, com o filho do ex-presidente com 38% e o petista com 43%. Esse é o mesmo percentual que o atual presidente tem contra Ratinho, que marca 35%, em uma diferença de 8 pontos percentuais.

Contra Caiado, a distância entre os dois é de dez pontos: ele com 32%, e Lula com 42%. Com Zema, é de 11 pontos. O governador mineiro registra 32% contra os 43% do petista. Eduardo Leite marca 28% ante 42% do petista — 14 pontos.

Leia mais

Imagem - Felipe Rigoni troca de partido e vai tentar vaga na Câmara dos Deputados

Felipe Rigoni troca de partido e vai tentar vaga na Câmara dos Deputados

Já em relação a Aldo Rebelo, Lula tem 44%, e o ex-ministro, 25%. A diferença soma 19 pontos, a mesma que existe em eventual embate com o líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos. Ele tem os mesmos 25% contra os 44% do petista.

Flávio e Lula têm as maiores rejeições, segundo a pesquisa: 55% dos brasileiros conhecem e não votariam no filho do ex-presidente, mesmo percentual de janeiro. O petista anotou o percentual de 54%, também o mesmo índice do mês anterior.

A pesquisa mostra Ratinho com rejeição de 40% (antes 41%), Caiado com 35% (depois de 36%), Zema com 34% (eram 36%), Eduardo Leite, que não tinha sido testado em janeiro, com 35%, Aldo Rebelo com 26% (ante 27%) e Renan Santos com 19% (21%).

LEIA MAIS

Arnaldinho dobra a aposta e recebe Pazolini na Prefeitura de Vila Velha

“Não sei”: Casagrande evita chamar Arnaldinho de aliado após episódio no Sambão

O Brasil no espelho: o brasileiro está desinformado e não sabe disso

Os bastidores do desfile eleitoral de Arnaldinho e Pazolini

Eleições 2026: Para onde vai o filho de Sérgio Vidigal?

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Pesquisa Quaest Eleicões 2026

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais