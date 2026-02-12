Em Santa Catarina

Mãe e filho são achados mortos em apartamento, e polícia apura intoxicação

Polícia não descartar a hipótese de que a mãe morreu de causas naturais e que o filho tirou a própria vida em decorrência disso

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:42

A principal linha de investigação da polícia catarinense está relacionada a vazamento de monóxido de carbono Crédito: Reprodução/Gladionor Ramos/NDTV/ND Mais

A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou inquérito para investigar a causa da morte de mãe e filho, que foram achados sem vida dentro de um apartamento na região central de Joinville, na segunda-feira. Corpos da mãe, de 87 anos, e do filho, de 47, foram encontrados em estado avançado de decomposição. Os cadáveres foram descobertos após vizinhos estranharem o odor forte vindo do apartamento e acionarem a Polícia Militar.

Mãe e filho já estavam mortos em um intervalo de três a nove dias antes de seus corpos serem descobertos. O apartamento estava com o ar-condicionado ligado, por esse motivo a polícia acredita que o odor característico da decomposição foi camuflado, o que demorou para os vizinhos notarem o mau cheiro.

Não foram identificadas nenhum tipo de lesão externa nos corpos. Isso fez a polícia acreditar que os dois morreram intoxicados por monóxido de carbono na queima incompleta de carvão dentro do apartamento. Havia uma churrasqueira no quarto onde os corpos foram achados.

Devido ao fato de os corpos estarem bastante decompostos, é difícil determinar com precisão a causa da morte. "Pelo estado de decomposição em que os corpos estavam, não é possível chegar a uma conclusão a respeito da causa da morte, mas pelas circunstâncias observadas no local, a principal hipótese é de intoxicação por monóxido de carbono", explicou Yuri Lopes, superintendente da Polícia Científica catarinense, em entrevista ao programa Tribuna do Povo, da NDTV.

Monóxido de carbono é tóxico e potencialmente letal. "Esse gás é extremamente tóxico, não tem cheiro e, à medida que a pessoa o inala, pode perder a consciência sem perceber o risco", completou Lopes. Polícia também disse não descartar a hipótese de que a mãe morreu de causas naturais. Nessa linha de investigação, o filho teria tirado a própria vida por ser muito próximo da mãe, ainda conforme a investigação. Caso segue sob apuração pela Polícia Civil. Os investigadores aguardam os laudos periciais para determinar todas as circunstâncias das mortes.

