Adolescente morre e outra fica ferida em acidente de moto em Castelo

Amanda do Nascimento Camilo, de 16 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu; adolescente de 17 anos foi transferida para hospital em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:20

Amanda do Nascimento Camilo, de 16 anos, estava conduzindo uma moto e morreu em colisão com caminhão, em Castelo Crédito: Redes sociais | Acervo pessoal

Uma adolescente de 16 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela pilotava e um caminhão na Avenida João Venturim Filho, no bairro Cava Roxa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11). A vítima foi identificada como Amanda do Nascimento Camilo. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Uma jovem de 17 anos, que estava na garupa, ficou ferida.

O motorista do caminhão, de 47 anos, relatou à Polícia Militar (PM) que a motocicleta bateu de frente contra o veículo após Amanda, que seguia no sentido contrário, perder o controle da direção ao passar por um quebra-molas. Ele permaneceu no local e ajudou a acionar o socorro para as vítimas.

As duas adolescentes foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Castelo, mas a motociclista não resistiu. Já a jovem que estava na garupa foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecia internada.

O caminhão, que transportava cimento, foi liberado. A motocicleta, que não teve o proprietário identificado, foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

A PM informou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

