Vitória: a cidade mais inteligente e conectada do Brasil

Vitória vive, desde 2021, um novo ciclo de desenvolvimento, ancorado na intensificação dos investimentos municipais e em um ambiente de negócios cada vez mais ético e favorável. Esse avanço se reflete tanto no aumento do PIB e da renda per capita quanto na multiplicação de reconhecimentos em rankings que medem competitividade, inovação e qualidade de vida.​

Entre 2021 e 2023, a economia da capital decolou. Segundo dados recém-divulgados pelo IBGE, o PIB de Vitória avançou de R$ 25,5 bilhões em 2020 para R$ 28,3 bilhões em 2023, um crescimento de 10,7% no período. O contraste é ainda mais expressivo quando se observa a década anterior (2011–2020), em que o PIB passou de R$ 24,5 bilhões para R$ 25,5 bilhões, uma variação de apenas 4,3% em quase dez anos.

Embora o PIB de uma cidade responda a fatores que extrapolam a esfera municipal – como o desempenho da economia nacional, o cenário internacional, eventos climáticos extremos e crises geopolíticas –, a qualidade da gestão local é decisiva para criar um ambiente mais ou menos favorável aos negócios.

Em Vitória, políticas para melhoria da infraestrutura, desburocratização, simplificação de processos, estabilidade jurídica e qualificação dos serviços tornaram a cidade mais atrativa para investidores, empreendedores e turistas, o que já se reflete não apenas no crescimento do PIB, mas também em abertura de empresas, geração de empregos e maior fluxo turístico.​

São resultados que demonstram a força da economia local e consolidam Vitória como um importante polo de serviços intensivos em conhecimento e tecnologia no país. A cidade figura entre as capitais com maior renda média nacional e o PIB per capita superou R$ 87,5 mil (IBGE, 2023), reforçando a conexão entre o bom momento da economia e a condição de excelência urbana.​

Esse desempenho é sustentado por uma gestão pública bem avaliada em diferentes instituições nacionais. No Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo CLP, Vitória é hoje o 2º município mais competitivo do Brasil, ocupa a 3ª posição na dimensão Economia e lidera os indicadores em Capital Humano.

Ao figurar entre os municípios mais competitivos do país, a Capital se posiciona à frente de diversas cidades mais populosas, o que se traduz em maior capacidade de atrair investimentos e projetos estruturantes.​

No ranking “Connected Smart Cities 2025”, Vitória é a 1ª colocada no ranking geral das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, com destaque para as áreas de Saúde, Governança, Inovação e Empreendedorismo. No campo da inovação, 100% da população conta com cobertura 5G, a banda larga atinge velocidade média de 326,4 Mbps e o município abriga parque tecnológico e incubadoras de empresas, impulsionando o ecossistema de tecnologia e serviços avançados.

O ranking da “Veja Negócios” destacou Vitória como a melhor cidade do Brasil para se viver e investir, ao combinar indicadores fiscais, econômicos, sociais e digitais. Esses selos de qualidade reforçam a percepção de segurança institucional e solidez econômica, ampliando o interesse de investidores e fortalecendo o ciclo virtuoso de crescimento da cidade.​

Com o Plano "Vitória 2030", o município consolida o maior ciclo de investimentos de sua história, com mais de R$ 3 bilhões reservados para obras e equipamentos em todos os bairros. O plano estabelece uma estratégia para acelerar a trajetória positiva, diversificar a base produtiva, reduzir a dependência de ciclos externos e aprofundar a agenda de inovação e sustentabilidade.​

Os recursos se distribuem em diferentes frentes. No turismo e urbanismo, o programa "Vitória de Frente para o Mar" impulsiona a economia local, gerando emprego e renda e novas oportunidades. Na educação, as escolas em tempo integral – que saltaram de 4 para 41 na atual gestão – ampliam o horizonte de vida de milhares de alunos, com potencial de transformar gerações e o futuro da cidade. Na saúde, avançam a construção da primeira UPA e de novas unidades, além da ampliação da oferta, com mais de 2 milhões de consultas e exames especializados, garantindo atendimento de maior qualidade aos moradores.

Esses investimentos impactam diretamente a vida das pessoas. A esse movimento somam-se iniciativas voltadas à promoção da inovação e do desenvolvimento tecnológico, como a criação do Laboratório Urbano Vivo (LUV) e o apoio a hubs e centros tecnológicos, que aproximam startups, universidades e poder público na busca de soluções para desafios urbanos.

A retomada do protagonismo de Vitória avança a passos rápidos e nossa Capital é cada vez mais motivo de orgulho para todos os que aqui moram e de encantamento para os que nos visitam. Ao destacar-se como referência nacional em gestão, competitividade e inovação, Vitória consolida seu lugar como centro irradiador de desenvolvimento, disseminando boas práticas que beneficiam todos os capixabas.

