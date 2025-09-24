Veja dados

Vitória é a cidade mais inteligente do Brasil após desbancar Florianópolis

Estudo do Connected Smart Cities, que mapeia eixos ligados ao desenvolvimento urbano, mostra que a Capital também lidera entre as cidades mais inteligentes da Região Sudeste

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:45

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:45

Vista áerea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Cleferson Comarela

Com avaliações nos eixos de educação, economia, meio ambiente e indicadores ligados a serviços urbanos e qualidade de vida, Vitória é a cidade mais inteligente do Brasil, segundo um estudo inédito do projeto Connected Smart Cities (Cidades Inteligentes Conectadas, em tradução livre).

O levantamento, divulgado na noite de terça-feira (23), revela que a Capital desbancou Florianópolis (SC) ao superar os índices de avaliação de 2024, quando Vitória ficou na segunda colocação do ranking.

Pela primeira vez em 10 anos do levantamento, o estudo considerou todos os 5.570 municípios brasileiros, avaliando 13 eixos temáticos: economia e finanças; governança; meio ambiente e mudanças climáticas; resíduos sólidos, esgotos e água; educação; habitação e planejamento urbano; mobilidade urbana; saúde, agricultura local e segurança alimentar; telecomunicações; energia; inovação e empreendedorismo; população e condições sociais e, por fim, segurança.

Nesta edição, além de Florianópolis, Vitória ficou à frente de Niterói (RJ), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A capital capixaba também manteve a primeira colocação entre as cidades mais inteligentes da Região Sudeste com menos de 500 mil habitantes.

Indicadores de Vitória

Entre os destaques, no eixo de telecomunicações, o levantamento mostra que Vitória tem 100% de domicílios cobertos pela rede 5G, registra mais de 130 mil acessos à telefonia móvel e mais de 39 mil acessos à internet por 100 mil habitantes.

Na área da educação, a Capital tem 128% da população feminina e 125% da população geral em idade escolar matriculadas em escolas, sendo que 80% dos complexos educacionais têm acesso à internet com banda larga. Já no eixo ligado à saúde, Vitória tem 701 médicos por 100 mil habitantes.

No resultado de 2025, além de Vitória na liderança, outros quatro municípios capixabas ficaram entre as 100 cidades mais inteligentes do Brasil:

Vila Velha: 23º lugar

Cariacica: 63º lugar



Serra: 70º lugar



Cachoeiro de Itapemirim: 85º lugar



