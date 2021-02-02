Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Bolsonaro ganha o apito amigo no Congresso, mas o VAR é das ruas
Roberto Carlos Teles Braga

Artigo de Opinião

Roberto Carlos Teles Braga

Bolsonaro ganha o apito amigo no Congresso, mas o VAR é das ruas

Triunfos de Arthur Lira na Câmara e de Rodrigo Pacheco no Senado trazem alívio momentâneo para o presidente, mas o jogo pode virar
Roberto Carlos Teles Braga

Públicado em 

02 fev 2021 às 12:51
Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados
Arthur Lira comemora a vitória na Câmara Crédito: Cleia Viana/ Câmara dos Deputados
vitória de Arthur Lira (PP) na Câmara e de Rodrigo Pacheco (DEM) no Senado e os lances que precederam as eleições de ambos no Congresso na última noite (1º) garantem a Bolsonaro o apito amigo na regra do impedimento. O impeachment, que já não era uma possibilidade tão robusta, torna-se por ora ainda mais distante com a ascensão patrocinada dos novos presidentes das Casas.
A descomunal autoblindagem promovida pelo governo foi de deixar de queixo caído até a mais fisiológica das figuras do Legislativo, com direito a barganhas à luz do dia e liberação de R$ 3 bilhões em emendas que arregalou os olhos dos parlamentares e fragmentou o nome de Baleia Rossi (MDB), candidato de Rodrigo Maia (DEM). Na Câmara, Lira (e Bolsonaro) ganhou com um placar elástico em primeiro turno: 302 votos dos 513 possíveis. A chamada “nova política” nem no discurso superficial entrou em campo e até a criação de mais três ministérios foi cogitada pelo Planalto.
Por trás de tudo isso, há as ingerências. Todo esse aparato de defesa visa a encobrir as imprudências, negligências e imperícias de um Executivo que vem conduzindo as medidas na pandemia com uma série de atos asfixiantes de desrespeito à vida humana. As mais de 200 mil mortes pela Covid-19 por si só seriam suficientes para, ao menos, uma movimentação maior do Congresso se o jogo fosse jogado à luz do regulamento.
fim do auxílio emergencial – somado à má vontade para aquisição das vacinas e à desestruturação no sistema de saúde que resultou na falta de oxigênio nos hospitais de Manaus – levou a um processo acelerado de queda de popularidade de Bolsonaro, que ainda assim mantém um secto de 30% a 35% fechando nesse apoio de modo aparentemente incondicional. Fica a pergunta: o que mais um gestor poderia fazer para ser “cancelado” por seus simpatizantes restantes?
Na recente democracia brasileira, a triangulação que culmina em impeachment é formada por crise econômica, baixíssima popularidade e gente (muita gente, um mar de gente!) nas ruas. Diferentemente da saída de Collor e o injusto processo contra Dilma, baseado em pedaladas (?), ainda não temos os dois últimos pilares desse tripé. Ainda.

Veja Também

Um dia após eleições, líder do governo na Câmara prega rigor fiscal

Saiba quem é o novo presidente da Câmara, Arthur Lira

Maia chora na despedida da Câmara e diz que "as brigas passaram"

Crise, temos de sobra. Se a voz dos descontentes engrossar e os panelaços se fizerem ouvir de forma mais incidente e incisiva em Brasília, aí sim o cenário pode se reverter a ponto de Arthur Lira se sentir obrigado a pautar o processo de impeachment por pressão do mesmo Centrão que representa e que o projetou ao cargo de presidente na Câmara, a posição estratégica para a manutenção ou não de um chefe do Executivo no poder.
Com sua habitual lógica não ideológica e altamente pragmática, é esse bloco que não tem fidelidade canina a nada e a ninguém que exerce grande peso nos rumores e rumos do país. A disposição em drenar com suporte bilionário a candidatura de Lira diz muito sobre as cenas dos últimos dias e a aliança consolidada, com debandada do DEM e de outras siglas da coalizão em torno de Baleia Rossi.
Bolsonaro, por enquanto, se safa, mas ele que não pense que suas jogadas estão imunes a penalidades máximas. O apito amigo de Lira na arena é uma mão na roda por ora, mas o VAR das ruas é quem enquadra os players nos poderes e decreta o impedimento. A partida vai até 2022.
O autor é mestrando em Administração Estratégica do Setor Público e Privado pela Fucape, cofundador do Projeto Universidade Para Todos e ex-deputado estadual

LEIA MAIS ARTIGOS

Cuidado com a restinga deve ser redobrado no verão

Nepotismo em prefeituras: a moralidade no trato com a coisa pública

A Prefeitura de Vitória e a oportunidade de desafiar o futuro contratado

Liberdade de expressão sempre pressupõe a possibilidade de dizer

Bitcoin: criptomoeda é revolução ou fraude?

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro Senado Federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados