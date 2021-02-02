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Coronavírus

Brasil registra média móvel de 1.062 mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas, foram registrados 609 novos óbitos e 27.225 novos casos do coronavírus no país
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 07:31

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 07:31

Coronavírus - Covid19
No total, o Brasil registra 225.143 mortos e 9.230.016 casos da Covid-19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 2
A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil - que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana - ficou em 1.062 nesta segunda-feira (1º). É o 12º dia seguido em um patamar acima de mil mortes na média móvel. Nas últimas 24 horas, foram registrados 609 novos óbitos e 27.225 novos casos no país.
No total, o Brasil registra 225.143 mortos e 9.230.016 casos da doença. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 8.027.042 pessoas estão recuperadas.

CONSÓRCIO DOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Nesta segunda (1º), o Ministério da Saúde informou que foram registrados 27.756 novos casos e mais 559 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 9.204.731 pessoas infectadas e 224.504 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

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