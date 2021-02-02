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Último discurso

Maia chora na despedida da Câmara e diz que "as brigas passaram"

Falando da "enorme honra" de presidir a Câmara por três mandatos - o período mais longevo dos últimos 50 anos -, Maia disse ter tido a oportunidade de conhecer melhor o país

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2021 às 08:41
Sessão da Câmara para eleger nova Mesa Diretora. Presidente da Câmara, dep. Rodrigo Maia (DEM-RJ)
Rodrigo Maia chora ao deixar o cargo de presidente da Câmara Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Em seu último discurso como presidente da Câmara dos Deputados, cargo que ocupou nos últimos quatro anos e seis meses, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) chorou por diversas vezes nesta segunda-feira (1º) e, em uma fala conciliatória, chegou a pedir desculpas ao adversário Arthur Lira (PP-AL) e falou que "as brigas passaram".
Nos últimos dias, Maia se exaltou várias vezes na tentativa de inflar seu candidato, Baleia Rossi (MDB-SP), chegou a dizer que há risco de ruptura institucional no país, ameaçou abrir impeachment contra Jair Bolsonaro e entrou em atrito com o próprio DEM, afirmando que a sigla pode se transformar no "partido da boquinha".
Falando da "enorme honra" de presidir a Câmara por três mandatos - o período mais longevo dos últimos 50 anos -, Maia disse ter tido a oportunidade de conhecer melhor o país, exaltou a ação da Câmara durante a pandemia e fez uma defesa da necessidade de que o país seja mais justo e que passe de concentrador a distribuidor de renda.
Maia diz que volta agora à "planície" e concluiu: "As brigas passaram, vamos eleger um novo presidente. Tivemos um momento de mais atrito com Arthur Lira, e se algum momento alguém tenha se sentido ofendido, não foi a minha intenção", discursou.
Ao final, foi aplaudido pelo plenário.

Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados

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