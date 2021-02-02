Maia chora na despedida da Câmara e diz que "as brigas passaram"

Falando da "enorme honra" de presidir a Câmara por três mandatos - o período mais longevo dos últimos 50 anos -, Maia disse ter tido a oportunidade de conhecer melhor o país, exaltou a ação da Câmara durante a pandemia e fez uma defesa da necessidade de que o país seja mais justo e que passe de concentrador a distribuidor de renda.