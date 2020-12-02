'O Espírito Santo não é peso, é solução para o Brasil'

Apesar do estilo do presidente, de atuar sempre com a provocação, com o conflito, a nossa relação com os ministros do governo federal é muito boa, como acontece com o Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Nessa área, uma obra que merece nossa atenção é a do Contorno do Mestre Álvaro. Essa foi uma obra que eu contratei ainda como governador em 2014, depois, ela foi repassada para a União. E a bancada federal tem sido fundamental nesse projeto porque o orçamento original do governo federal não considera essa obra, e a bancada federal tem sempre colocado recurso. Mas agora estamos com dificuldade orçamentária porque está acabando o recurso dela. Se não tiver aporte de recurso, a obra do Contorno do Mestre Álvaro pode parar. Tem ainda a BR 447, a BR 101. Espero que dê certo a concessão da BR 262 com a 381. Nós inauguramos recentemente o berço do Atalaia. A ferrovia teve o acordo de antecipação da outorga da Vale. E nós estamos conseguindo que projetos que estão amadurecendo há muito tempo comecem a sair do papel. Para nós, isso é importante, especialmente investimentos na área portuária. Temos portos privados que estão prestes a surgir, seja da Imetame, Porto Central, Petrocity, e ainda a concessão da Codesa. Temos perspectivas boas na área de infraestrutura que vão ajudar a consolidar o Espírito Santo como um destino de cargas do Brasil.