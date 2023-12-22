Vitória vai credenciar neurologistas e psiquiatras para postos de saúde

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Um acidente envolvendo duas motocicletas e um caminhão baú deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (22), na ES 209, em Cristal do Norte, distrito de Montanha, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a baixa visibilidade provocada pela neblina e pela fumaça de um secador de café pode ter contribuído para a colisão.
Segundo relato de um dos motociclistas à PM, as duas motos seguiam pela rodovia, cada uma com um passageiro, quando atingiram a traseira do caminhão, que teria freado bruscamente. Após o acidente, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.
Os dois condutores das motocicletas sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Já os passageiros foram socorridos por uma ambulância de Cristal do Norte antes da chegada da polícia. O estado de saúde deles não foi informado.
Ainda segundo a Polícia Militar, os dois motociclistas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foram autuados pela infração. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação do caso e aguardava retorno até a publicação desta matéria.
As 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cariacica estarão abertas neste sábado (25) para uma edição do "Super Dia D da Saúde", que visa ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde.
Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a ação vai acontecer das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento prévio. Para as consultas, serão necessários levar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e o cartão do SUS.
Durante o dia, serão ofertados serviços como consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo, pesagem do Bolsa Família, processo completo de planejamento familiar, glicemia capilar, testes rápidos, aferição de pressão arterial, atualização de cadastro e vacinação.
Além disso, as farmácias das unidades também estarão funcionando para retirar os medicamentos prescritos.
Serviço
Super Dia D da Saúde
Um idoso de 67 anos ficou gravemente ferido após ser espancado por dois adolescentes na noite de terça-feira (21), no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, de 16 e 17 anos, confessaram as agressões e alegaram que agiram porque o idoso teria agredido uma amiga deles.
De acordo com a PM, equipes foram acionadas após uma denúncia sobre o espancamento. Durante as buscas, os militares localizaram e abordaram os dois adolescentes.
Em depoimento aos policiais, os suspeitos relataram que começaram a agredir a vítima com socos e chutes e, em seguida, utilizaram um pedaço de madeira para desferir vários golpes. Segundo eles, as agressões só cessaram quando o idoso perdeu a consciência. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Os adolescentes foram levados para a Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
As obras do Expresso GV vão alterar o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a partir das 10h desta quarta-feira (22). Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o tráfego de veículos será transferido da faixa atualmente em operação para o pavimento de concreto no trecho entre as ruas Castelândia e Pedro Gonçalves Laranja.
O desvio será feito em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro, no sentido Vitória. De acordo com a Semobi, a mudança é necessária para dar continuidade à implantação de novas redes de drenagem e à reconfiguração da pista.
Ainda segundo a secretaria, a alteração faz parte do cronograma previsto para a obra e contará com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, que auxiliará na orientação dos motoristas. Durante o período de intervenção, o trecho terá sinalização provisória para orientar o tráfego.
A Semobi recomenda que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito para garantir a segurança e minimizar os impactos na circulação.
A conclusão das obras do Expresso GV está prevista para o primeiro semestre de 2027.
Um trecho da BR 101 será totalmente interditado na tarde desta quarta-feira (22), em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, para a realização de uma detonação de rochas. O bloqueio está previsto para começar às 14h, no km 224 da rodovia, e deve durar cerca de duas horas.
De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação da BR 101. Após a conclusão da operação, caso as condições de segurança permitam, o tráfego poderá ser liberado no sistema de "Pare e Siga".
A concessionária orienta os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e redobrarem a atenção ao trafegar pela região. Em caso de chuva, a operação poderá ser cancelada e remarcada.
Um homem de 35 anos, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (21) no bairro Maringá, na Serra. Roberto Fernandes da Silva, conhecido como "Carioca", era procurado por um mandado de prisão expedido pela 34ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo crime de roubo.
Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo, o suspeito estava escondido no Estado desde 2022 e foi localizado após um trabalho de inteligência da corporação. As investigações apontaram que ele havia começado a trabalhar, há cerca de dez dias, em uma empresa no bairro Maringá, onde foi encontrado e preso sem oferecer resistência.
Após a prisão, Roberto Fernandes da Silva foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O estoque de sangue do Hemocentro Regional de Linhares está em estado crítico e pode comprometer atendimentos e a realização de cirurgias. A situação foi divulgada pelo Hospital Geral de Linhares (HGL), que fez um apelo para que a população doe sangue.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas. As doações podem ser feitas no Hemoes de Linhares, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1.305, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.
Um homem suspeito de matar outro, de 42 anos, a facadas dentro de uma padaria se apresentou à Polícia Civil e confessou o crime nesta terça-feira (21), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o suspeito afirmou que cometeu o homicídio por ciúmes da vítima com sua esposa.
De acordo com a Polícia Militar, o homicídio aconteceu na segunda-feira (20), em uma padaria no bairro Aviso. Uma atendente contou aos policiais que a vítima entrou correndo no estabelecimento, perseguida por um homem armado com uma faca.
Ainda segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou para desferir os golpes. Em seguida, fugiu a pé. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar até a parte externa da padaria, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro.
O delegado Fabrício Lucindo informou que, como o suspeito se apresentou apenas nesta terça-feira, já não havia situação de flagrante. Por isso, ele foi ouvido e liberado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.
O bairro Fradinhos, em Vitória, recebe no próximo sábado (25), das 8h às 13h, mais uma edição do Programa Vitória com Você, que vai oferecer diversos serviços gratuitos à população. Entre eles estão a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), encaminhamento para vagas de emprego e atualização da carteira de vacinação.
Promovido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), o mutirão será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Áureo Monjardim e não exige agendamento prévio.
Serviços disponíveis
Documentação e cidadania
Qualificação e empreendedorismo
Vacinação humana;
Testagem de ISTs e hepatites;
Saúde bucal;
Orientação sobre arboviroses e distribuição de absorventes.
Bem-estar animal
Assistência social
Cras: atendimento e orientações do Cadastro Único; acolhida e orientações;
Cramsv;
Coordenação de Igualdade Racial;
Cabide Solidário: roupas, calçados e acessórios gratuitos;
Programas habitacionais e regularização fundiária.
Justiça e cidadania
Defensoria Pública;
TJES: Núcleo de Solução de Conflitos.
Segurança
Defesa Civil;
Guarda Cidadã com brincadeiras lúdicas, oficina de pinturas temáticas e contação de histórias.
Outras assistências
Procon: orientação e distribuição de material educativo;
CDL Vitória: consultas ao SPC/Serasa e orientações;
Casa Rosa;
Tour por Vitória com óculos de realidade virtual 360º.
Serviço
Vitória com Você - Bairro Fradinhos
Local: Emef José Áureo Monjardim - Ladeira Modesto de Sá Cavalcante, n°163
Data: sábado (25)
Horário: das 8h às 13h