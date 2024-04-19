Vitória pode bater recorde de frio do ano nesta sexta-feira (19)

Uma massa de ar frio que entrou no Brasil pela Região Sul também vai impactar as temperaturas no Espírito Santo. Desde o início da semana, a empresa de meteorologia Climatempo tem destacado que os termômetros poderiam ficar mais em baixa no Estado e agora prevê que pode haver recorde de menor temperatura de 2024 já nesta sexta-feira (19) em Vitória.
Previsão de temperaturas mínimas para capitais:
- Vitória - Mínima prevista de 21 °C (recorde atual de 22,1 °C em 1 e 24 de janeiro)
- Curitiba - Previsão de 11 °C (recorde atual 12,4 °C em 18 de abril)
- São Paulo - Previsão de 14 °C (recorde atual de 15,8 °C em 24 de janeiro)
- Belo Horizonte - Previsão de 17 °C (recorde atual de 18,0 °C, em 24 de janeiro)