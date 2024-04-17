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Temperaturas mais baixas

Vitória pode ter recorde de frio do ano nesta semana após meses de calor

Frente fria tem previsão de avançar sobre o Centro-Sul do Brasil nesta semana e deve trazer o primeiro "friozinho" de outono ao Espírito Santo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 abr 2024 às 12:09

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 12:09

Chuva e frio em Vitória
Chuva e frio em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Após registrar março mais quente da história e meses de calor, Espírito Santo terá friozinho em breve, conforme previsão da empresa Climatempo. Uma frente fria prevista para avançar sobre o Centro-Sul do Brasil, com a passagem de uma massa de ar polar, deve 'esfriar' esta semana do outono e levar a recorde de frio em diversas capitais do país, inclusive Vitória.
Neste ano, a menor temperatura na Capital capixaba foi de 22,13 °C, registrada nos dias 1 e 24 de janeiro. Mas a expectativa, segundo o Climatempo, é que, nos próximos dias, a mínima caia gradualmente, oscilando entre 21°C e 19° C.
No domingo (21), a capital capixaba deve registrar a madrugada mais fria do ano (19º C). Além delas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro poderão ter sucessivos recordes de baixa temperatura entre o sábado (20) e o domingo.
Em algumas partes da região Sul do país, sobretudo nas áreas mais elevadas das serras, pode haver formação de geada nos próximos dias.
Ainda segundo o Climatempo, a partir da tarde do sábado, o ar frio vai para o oceano e começa a se afastar do Brasil, o que vai permitir que a temperatura volte a subir, principalmente a partir da tarde do domingo.
Vitória pode ter recorde de frio do ano nesta semana após meses de calor

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