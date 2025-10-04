Vídeo mostra momento de ataque a tiros que deixou feridos na Serra

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra moradores no bairro Belvedere, na Serra , na noite de sexta-feira (3). O ataque ocorreu por volta das 18h, na Rua Ecoporanga, e deixou quatro pessoas feridas, entre elas duas crianças, de 2 e 7 anos.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o tiroteio teria relação com as disputas entre as facções rivais ligadas ao tráfico de drogas. Desde agosto deste ano, alguns bairros da Serra têm sido palco dessa guerra. Na mesma sexta-feira (3), a Polícia Civil cumpriu mandados de buscas e prendeu duas pessoas no município, na região de Carapebus, onde ataques de criminosos também deixaram vítimas e causaram paralisações de ônibus.