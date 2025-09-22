Tiroteio em Balneário Carapebus

Emboscada na Serra deixa um ferido e carro fuzilado; segurança foi reforçada

Indivíduo que acabou ferido também estava armado e houve confronto, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Um homem foi baleado durante uma emboscada de criminosos no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, na noite de domingo (21). Criminosos se esconderam em um carro estacionado e um comparsa ficou na esquina, e os suspeitos abriram fogo quando o alvo passou e acabou atingido. O indivíduo baleado estava armado e revidou, deixando o veículo destruído. O caso deixou moradores assustados, já que muitos tiros foram disparados durante o ataque.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o ataque foi motivado por disputa entre facções rivais do tráfico de drogas. A região chegou a ficar sem circulação de ônibus, mas os itinerários normalizaram na manhã desta segunda-feira (22). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que os criminosos quebraram os vidros de um Fiat Uno para se esconderem no veículo.

Leonardo Damasceno disse que o alvo dos criminosos foi baleado na perna e correu para outra rua, onde foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/ 192). Os suspeitos que iniciaram o ataque fugiram. O secretário garantiu que o policiamento está reforçado na região.

Carro fuzilado

O carro usado como esconderijo pelos criminosos ficou com diversos furos de tiros, além dos vidros quebrados. O dono do veículo contou para a TV Gazeta que deixou o automóvel estacionado na rua porque, no momento do ataque, estava acontecendo uma festa infantil na casa dele. Segundo o secretário da Sesp, Leonardo Damasceno, cápsulas de fuzil foram encontradas dentro do veículo.

Ônibus pararam de circular

Após o ataque, por questões de segurança, ônibus pararam de circular por Balneário de Carapebus. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, na manhã desta segunda-feira (22), que as linhas já estão atendendo a região normalmente.

Tensão na Serra desde quinta-feira (18)

Desde quinta-feira (18), o clima é de tensão na Serra, com impacto na circulação de ônibus. Cinco coletivos foram depredados desde então, em represália a mortes durante confrontos com a Polícia Militar. Veja a cronologia:

Secretário diz que policiamento está reforçado

Em entrevista ao vivo ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário Leonardo Damasceno disse que o policiamento na região está reforçado. "Estamos empregando tanto a Força Tática como as equipes da região, além disso, apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), eventualmente do Batalhão de Missões Especiais (BME) e Regimento de Polícia Montada (RPMont). A gente garantiu as condições para o secretário de Mobilidade, falando que as forças de segurança estavam à disposição para acompanhar com toda a segurança o sistema Transcol".

Damasceno ainda detalhou que os ataques têm relação com a disputa de facções. "O que está acontecendo na Serra é que temos áreas muito próximas com duas facções atuando e disputando. Hoje, a nova liderança que assumiu uma das facções é foragida e vive escondida no Rio de Janeiro, e esse indivíduo está determinando boa parte desses ataques no município da Serra, porque é uma área de interesse dele, ele quer ampliar", disse.

