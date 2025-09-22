Home
>
Polícia
>
Emboscada na Serra deixa um ferido e carro fuzilado; segurança foi reforçada

Emboscada na Serra deixa um ferido e carro fuzilado; segurança foi reforçada

Indivíduo que acabou ferido também estava armado e houve confronto, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:41

Cápsulas de fuzil ficaram dentro de carro usado como esconderijo por bandidos na Serra
Cápsulas de fuzil ficaram dentro de carro usado como esconderijo por bandidos na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem foi baleado durante uma emboscada de criminosos no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, na noite de domingo (21). Criminosos se esconderam em um carro estacionado e um comparsa ficou na esquina, e os suspeitos abriram fogo quando o alvo passou e acabou atingido. O indivíduo baleado estava armado e revidou, deixando o veículo destruído. O caso deixou moradores assustados, já que muitos tiros foram disparados durante o ataque.

Recomendado para você

Indivíduo que acabou ferido também estava armado e houve confronto, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Emboscada na Serra deixa um ferido e carro fuzilado; segurança foi reforçada

Testemunhas relataram à Defesa Civil que as chamas teriam começado após um homem atear fogo no local na noite de sábado (20)

Incêndio atinge área de vegetação às margens da BR 482 em Alegre

Bandidos atacaram dois coletivos em José de Anchieta, na Serra, depois que Gustavo Cossi, conhecido como Piloto, foi morto em confronto com PMs em Planalto Serrano

Morte de fugitivo motivou ataques de criminosos a ônibus na Serra

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o ataque foi motivado por disputa entre facções rivais do tráfico de drogas. A região chegou a ficar sem circulação de ônibus, mas os itinerários normalizaram na manhã desta segunda-feira (22). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que os criminosos quebraram os vidros de um Fiat Uno para se esconderem no veículo.

Leonardo Damasceno disse que o alvo dos criminosos foi baleado na perna e correu para outra rua, onde foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/ 192). Os suspeitos que iniciaram o ataque fugiram. O secretário garantiu que o policiamento está reforçado na região.

Carro fuzilado

Cena foi flagrada após ataque com baleado no bairro na noite de domingo (21)

O carro usado como esconderijo pelos criminosos ficou com diversos furos de tiros, além dos vidros quebrados. O dono do veículo contou para a TV Gazeta que deixou o automóvel estacionado na rua porque, no momento do ataque, estava acontecendo uma festa infantil na casa dele. Segundo o secretário da Sesp, Leonardo Damasceno, cápsulas de fuzil foram encontradas dentro do veículo.

Ônibus pararam de circular

Após o ataque, por questões de segurança, ônibus pararam de circular por Balneário de Carapebus. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, na manhã desta segunda-feira (22), que as linhas já estão atendendo a região normalmente. 

Tensão na Serra desde quinta-feira (18)

Crime aconteceu na noite de sábado (20), e um dos suspeitos acabou preso

Desde quinta-feira (18), o clima é de tensão na Serra, com impacto na circulação de ônibus. Cinco coletivos foram depredados desde então, em represália a mortes durante confrontos com a Polícia Militar. Veja a cronologia:

  • Quinta-feira (18): um suspeito foi morto durante confronto com a PM no bairro Cidade Pomar.
  • Sexta-feira (19): às 4h45, em represália pela morte, três suspeitos entraram em um ônibus da linha 824 no bairro Nova Carapina II, que é vizinho a Cidade Pomar, e atearam fogo no veículo. Havia oito pessoas no coletivo. Ninguém se feriu. Por conta disso, coletivos deixaram de circular na região.
  • Sexta-feira: às 11h, mais dois ônibus foram alvos de ataques, desta vez em Cidade Pomar, na BR 101: um foi apedrejado e outro incendiado. Ninguém ficou ferido.
  • Sexta-feira: por volta de 12h30, a PM deteve quatro suspeitos de terem provocado o incêndio na BR 101.
  • Sábado (20): um foragido da Justiça identificado como Gustavo Anésio Cossi, o Piloto, foi morto durante confronto com a Polícia Militar em Planalto Serrano.
  • Sábado: em represália à morte, um ônibus foi incendiado em José de Anchieta III, bairro onde Gustavo morava. O caso foi flagrado por câmeras de segurança (veja acima).
  • Sábado: um dos incendiários (o que aparece com camisa do Flamengo) foi preso.
  • Sábado: logo depois, criminosos tentaram incendiar mais um ônibus, mas foram impedidos pela Polícia Militar.

Secretário diz que policiamento está reforçado

Em entrevista ao vivo ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário Leonardo Damasceno disse que o policiamento na região está reforçado. "Estamos empregando tanto a Força Tática como as equipes da região, além disso, apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), eventualmente do Batalhão de Missões Especiais (BME) e Regimento de Polícia Montada (RPMont). A gente garantiu as condições para o secretário de Mobilidade, falando que as forças de segurança estavam à disposição para acompanhar com toda a segurança o sistema Transcol". 

Damasceno ainda detalhou que os ataques têm relação com a disputa de facções. "O que está acontecendo na Serra é que temos áreas muito próximas com duas facções atuando e disputando. Hoje, a nova liderança que assumiu uma das facções é foragida e vive escondida no Rio de Janeiro, e esse indivíduo está determinando boa parte desses ataques no município da Serra, porque é uma área de interesse dele, ele quer ampliar", disse.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Tiros Ataques

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais