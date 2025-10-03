Bairro Belvedere

Tensão na Serra: mais um ataque a tiros deixa feridos

Dupla de moto passou disparando sem um alvo específico, atingindo duas crianças e uma mulher; caso teria relação com a disputa entre facções rivais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 21:08

Polícia Militar e Polícia Civil atenderam ocorrência de ataque a tiros no bairro Belvedere, na Serra Crédito: Daniel Marçal

Mais um ataque deixou feridos na Serra, dessa vez no bairro Belvedere. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, junto a policiais militares no local, duas crianças e uma mulher foram atingidas após dois suspeitos em uma motocicleta passarem atirando, na noite desta sexta-feira (3). A dupla teria disparado a esmo, sem alvo específico, por volta das 18h.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou à TV Gazeta que a vizinhança ficou assustada ao ouvir a grande quantidade de tiros disparada pelos criminosos, que estavam em uma motocicleta vermelha. Eles teriam passado em alta velocidade pela rua Ecoporanga, perto da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Belvedere.

A mulher estava com uma criança no colo e a outra criança estava saindo da escola. A criança foi atingida na coxa, a mãe foi atingida no peito e a criança de colo foi baleada no braço X Moradora que preferiu não se identificar

A testemunha ainda relatou que haveria uma quarta vítima, um homem, que teria sido baleado no braço. Os feridos, que não foram identificados, foram socorridos por moradores para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com as informações iniciais apuradas pela TV Gazeta, o tiroteio teria relação com as disputas entre as facções rivais ligadas ao tráfico de drogas. Desde agosto deste ano, alguns bairros da Serra têm sido palco dessa guerra. Nesta mesma sexta-feira (3), a Polícia Civil cumpriu mandados de buscas e prendeu duas pessoas no município, na região de Carapebus, onde ataques de criminosos têm deixado vítimas e causado paralisações de ônibus.

A reportagem de A Gazeta pediu informações sobre o caso às polícias Civil e Militar, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.



