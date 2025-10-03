Operação Carapebus mira envolvidos em tiroteios e ataques a ônibus na Serra

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:43
Operação Carapebus, na Serra, mira suspeitos de ataques a ônibus e tiroteios
Após casos de ataques a ônibus, tiroteios e mortes na Serra, decorrentes da guerra entre facções rivais do tráfico de drogas, a Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (3), a Operação Carapebus. O objetivo é cumprir nove mandados de busca e apreensão e um de prisão nos bairros Balneário de Carapebus, Praia de Carapebus e Lagoa de Carapebus.
Até o momento, dois suspeitos haviam sido conduzidos à delegacia e cinco armas apreendidas. Além de cumprir as ordens judiciais, a operação também busca coletar informações para aprofundar o conhecimento sobre a área controlada pela facção criminosa, o que pode auxiliar futuras investigações e ações de enfrentamento ao crime organizado.
Participam da ação cerca de 50 policiais civis das Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), além do apoio aéreo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
*Matéria em atualização
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o