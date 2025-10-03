Home
>
Polícia
>
Operação Carapebus mira envolvidos em tiroteios e ataques a ônibus na Serra

Operação Carapebus mira envolvidos em tiroteios e ataques a ônibus na Serra

Polícia Civil cumpre mandados nos bairros Balneário de Carapebus, Praia de Carapebus e Lagoa de Carapebus; armas foram apreendidas e suspeitos levados à delegacia

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:43

Operação Carapebus, na Serra, mira suspeitos de ataques a ônibus e tiroteios

Operação Carapebus, na Serra, mira suspeitos de ataques a ônibus e tiroteios por Divulgação | Polícia Civil
Operação Carapebus, na Serra, mira suspeitos de ataques a ônibus e tiroteios por Divulgação | Polícia Civil
Operação Carapebus, na Serra, mira suspeitos de ataques a ônibus e tiroteios por Divulgação | Polícia Civil
1 de 3
Operação Carapebus, na Serra, mira suspeitos de ataques a ônibus e tiroteios por Divulgação | Polícia Civil

Recomendado para você

Polícia Civil cumpre mandados nos bairros Balneário de Carapebus, Praia de Carapebus e Lagoa de Carapebus; armas foram apreendidas e suspeitos levados à delegacia

Operação Carapebus mira envolvidos em tiroteios e ataques a ônibus na Serra

Polícia Civil conclui que o homicídio foi uma emboscada e há indícios de que tenha sido encomendado

Segundo suspeito de homicídio contra empresário em Colatina é preso

Entre outros problemas, foi constatado, durante a fiscalização, que os animais apresentavam lesões na pele, doenças e estavam pintados com tinta vermelha

Cavalos vítimas de maus-tratos são resgatados em Cariacica

Após casos de ataques a ônibustiroteios e mortes na Serra, decorrentes da guerra entre facções rivais do tráfico de drogas, a Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (3), a Operação Carapebus. O objetivo é cumprir nove mandados de busca e apreensão e um de prisão nos bairros Balneário de Carapebus, Praia de Carapebus e Lagoa de Carapebus.

Até o momento, dois suspeitos haviam sido conduzidos à delegacia e cinco armas apreendidas. Além de cumprir as ordens judiciais, a operação também busca coletar informações para aprofundar o conhecimento sobre a área controlada pela facção criminosa, o que pode auxiliar futuras investigações e ações de enfrentamento ao crime organizado.

Participam da ação cerca de 50 policiais civis das Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), além do apoio aéreo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

*Matéria em atualização

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ônibus tráfico de drogas Ônibus

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais