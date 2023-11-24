Vale vai pedir licença ambiental para obra de ferrovia no Sul do ES

A previsão é de que esse trecho do ramal ferroviário, há muito aguardado pelo setor produtivo capixaba, crie mais de 1.500 empregos diretos durante o pico das obras. O investimento total na construção é da ordem de R$ 6 bilhões.

A linha tronco, de Santa Leopoldina a Anchieta, terá 80 quilômetros de extensão. Haverá ainda mais 20 quilômetros, com alças, até Ubu, totalizando 100 quilômetros de via construídos. Futuramente, em uma segunda etapa, a ferrovia ganhará mais 87 quilômetros até a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, passando por Presidente Kennedy. A obra desse trecho contará com a doação do projeto básico pela Vale ao governo capixaba, mas as obras não serão feitas pela mineradora.