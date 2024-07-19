Três pessoas ficam feridas após caminhão tombar em Pinheiros

Três pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar em uma estrada de chão na localidade de Santa Rita, zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, estavam no veículo o motorista, de 30 anos, e dois caronas, de 20 e 36. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levados para um hospital do município.
Em relato aos agentes, o motorista disse que perdeu o controle do veículo. O caminhão ficou tombado e ocupou toda a via. A Polícia Militar informou que o proprietário do caminhão ficou responsável por removê-lo do local. O estado de saúde das vítimas não foi detalhado.