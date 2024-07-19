Telefone 192 do Samu está fora do ar no ES; veja número alternativo

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passa por instabilidades no telefone 192 no Espírito Santo. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (19) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
Segundo a pasta estadual, por conta do problema, a população deve buscar atendimento através do telefone (27) 2018-0836. De acordo com a Sesa, a queda no sistema do 192 foi ocasionada por cona de “instabilidade na recepção de chamadas da operadora Claro e que a empresa já foi acionada para resolver o problema o mais rápido possível”.
A Claro foi questionada por A Gazeta sobre a possibilidade de o problema ter relação com o apagão cibernético global registrado nesta manhã, que afetou bancos, serviços de locação de veículos e gerou atrasos em aeroportos. A empresa informou que não há nenhuma relação com a pane e que não é a responsável pela operação dos atendimentos do serviço de saúde.
Em relação ao problema específico do Samu 192 no ES e o esclarecimento sobre o responsável pela operação, a reportagem aguarda retorno e, este texto será atualizado assim que houver resposta.