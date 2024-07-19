Apagão cibernético afeta check-in no Aeroporto de Vitória

O apagão cibernético global registrado na manhã desta sexta-feira (19) também deixou impactos em serviços no Espírito Santo. Logo após as inconsistências registradas em bancos, serviços de comunicação e aeroportos ao redor do país, serviços de locação de carros e operadoras de linhas aéreas sinalizaram problemas no Estado.
A Localiza, empresa de aluguel de veículos, também foi afetada pelo pane, mas já voltou a realizar os atendimentos. A locadora, nesta manhã, chegou a emitir uma mensagem automática para alertar aos clientes, que ligavam para a companhia, sobre os problemas no sistema.
Já a Azul, uma das empresas que operam voos no Aeroporto de Vitória, informou que, devido ao apagão, parte dos voos sofreram atrasos.“Segundo a empresa, os passageiros estão recebendo a assistência necessária e a orientação é que os clientes que têm voo nesta sexta-feira (19) verifiquem o status da sua reserva no app ou site antes de se dirigir ao aeroporto. "A companhia recomenda que os clientes priorizem os check-ins nos canais digitais, que já estão disponíveis novamente, e que cheguem com maior antecedência ao aeroporto para embarque.”, diz o comunicado da empresa, enviado à reportagem na tarde desta sexta-feira.
Gol, que também opera no aeroporto da capital capixaba, afirmou que não ter sofrido impactos até o momento. Ainda assim, a Latam recomenda aos seus passageiros que verifiquem o status dos voos como medida de precaução em latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens.
De acordo com a Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Vitória, Azul e Latam realizaram os processos de check-in, etiquetagem de bagagem e embarque de forma manual no período da manhã, por problemas no sistema.