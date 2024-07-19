Apagão cibernético: apps de bancos brasileiros têm falhas nesta sexta (19)

Relatos compilados pela plataforma Downdetector, que reúne notificações de usuários, dão conta de problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram.

Prefeituras investem em chatbots para atender população pelo computador e celular Crédito: Pixabay

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, procurou os bancos mencionados, mas ainda não houve retorno. Aplicativos de outras instituições seguiam funcionando normalmente nesta manhã.