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Fora do ar

Apagão cibernético: apps de bancos brasileiros têm falhas nesta sexta (19)

Problemas foram relatados no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2024 às 08:48

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 08:48

Ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas na manhã desta sexta-feira (19), dia em que um apagão cibernético global tem afetado as operações de instituições no exterior, bem como de sistemas de transporte e de outros setores da economia. Ainda não se sabe se as falhas nos bancos do país têm relação com este evento.
Relatos compilados pela plataforma Downdetector, que reúne notificações de usuários, dão conta de problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram.
Prefeituras investem em chatbots para atender população pelo computador e celular
Prefeituras investem em chatbots para atender população pelo computador e celular Crédito: Pixabay
O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, procurou os bancos mencionados, mas ainda não houve retorno. Aplicativos de outras instituições seguiam funcionando normalmente nesta manhã.
De acordo com informações da imprensa internacional, o apagão global está relacionado aos computadores de uma empresa de cibersegurança, a CloudStrike, que informou ter tomado conhecimento de falhas em um sensor do sistema operacional Windows, da Microsoft.

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