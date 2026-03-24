Suspeito de golpes com imóveis e energia solar é preso em Conceição da Barra

Dois irmãos sofreram um acidente de trânsito na rodovia ES 146, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que a moto em que eles estavam bateu de frente com uma caminhonete Toyota Hillux na tarde desta segunda-feira (23), resultando na morte do motociclista Josué da Silva Pereira, de 21 anos. O irmão dele, de 25 anos, sofreu fraturas graves nas pernas e foi socorrido pelo Samu/192. Em seguida, foi transferido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo para um hospital na Grande Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O condutor da caminhonete, de 38 anos, afirmou não se recordar do que aconteceu no momento do acidente, mas que teria invadido a contramão de direção. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Como sofreu ferimentos nos joelhos e braços e ficou em estado de choque, foi encaminhado ao pronto atendimento da cidade antes de ser levado para a Delegacia Regional de Guarapari.