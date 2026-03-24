Suspeito de golpes com imóveis e energia solar é preso em Conceição da Barra
Um homem identificado como Paulo Henrique da Silva Gomes foi preso na segunda-feira (23), suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda de imóveis e a instalação de sistemas de energia solar em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ao menos seis vítimas já foram identificadas, e o prejuízo total ultrapassa R$ 500 mil.
De acordo com as investigações, o suspeito simulava a venda de imóveis ou a prestação de serviços de energia solar, convencia as vítimas a efetuarem pagamentos, mas não entregava os produtos nem executava os serviços conforme o combinado.
A Polícia Civil informou que o homem permanece preso à disposição da Justiça. As investigações continuam, e não está descartada a existência de novas vítimas. Há ainda indícios de que o suspeito tenha envolvimento com jogos de azar, o que pode ter motivado os crimes.