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Suspeito de golpes com imóveis e energia solar é preso em Conceição da Barra

Publicado em 24/03/2026 às 13h40
Homem é preso por golpes com imóveis e energia solar em Conceição da Barra
Homem é preso por golpes com imóveis e energia solar em Conceição da Barra Crédito: PCES

Um homem identificado como Paulo Henrique da Silva Gomes foi preso na segunda-feira (23), suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda de imóveis e a instalação de sistemas de energia solar em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ao menos seis vítimas já foram identificadas, e o prejuízo total ultrapassa R$ 500 mil. 

De acordo com as investigações, o suspeito simulava a venda de imóveis ou a prestação de serviços de energia solar, convencia as vítimas a efetuarem pagamentos, mas não entregava os produtos nem executava os serviços conforme o combinado.

A Polícia Civil informou que o homem permanece preso à disposição da Justiça. As investigações continuam, e não está descartada a existência de novas vítimas. Há ainda indícios de que o suspeito tenha envolvimento com jogos de azar, o que pode ter motivado os crimes.

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Estudante da Ufes fica ferida em acidente dentro de campus em Vitória

Publicado em 24/03/2026 às 13h17
Jovem estava na garupa de moto por aplicativo quando houve colisão com carro no campus de Goiabeiras, na manhã desta terça-feira (24)

Uma estudante de Engenharia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ficou ferida após um acidente dentro do campus de Goiabeiras, em Vitória. A jovem estava na garupa de uma moto por aplicativo, na manhã desta terça-feira (24), quando o veículo colidiu com um carro. Ela foi encaminhada a um hospital com suspeita de fratura no braço.

Testemunhas relataram ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que os dois veículos seguiam na mesma direção no momento da colisão. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente. Pessoas que estavam no local também reclamaram da demora no atendimento da ocorrência. Segundo relatos, os condutores aguardaram cerca de quatro horas pela chegada da polícia.

De acordo com apuração da TV Gazeta, a demora ocorreu por conta de uma dúvida sobre qual corporação seria responsável pelo atendimento. Inicialmente, havia o entendimento de que a ocorrência seria atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, o órgão informou que a responsabilidade era da Polícia Militar (PM), que enviou uma viatura ao local às 12h35.

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Homem é preso após abusar da enteada de 12 anos em Cariacica

Publicado em 24/03/2026 às 11h27

Um homem de 46 anos foi preso após abusar da enteada de 12 anos em Cariacica. A garota relatou à mãe que o homem passou a mão nas partes íntimas dela. O homem foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. 

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 46 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

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Temporal de 30 minutos causa alagamentos em distrito de Alegre

Publicado em 24/03/2026 às 11h04
Segundo a Defesa Civil do município choveu forte na noite de segunda-feira (23)

Um temporal que durou cerca de 30 minutos alagou ruas no distrito de Anutiba, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, na noite de segunda-feira (23). De acordo com a Defesa Civil do município, o córrego que corta a região transbordou e inundou vias próximas. Apesar dos transtornos, não houve registro de imóveis atingidos. 

A prefeitura informou que realiza a limpeza das ruas na manhã desta terça-feira (24).

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Viagens do trem de passageiros de Vitória a Minas continuam suspensas

Publicado em 23/03/2026 às 21h03
Trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas
As viagens do trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas seguem suspensas Crédito: Vale/Divulgação

As viagens do Trem de Passageiros da Vale continuarão suspensas nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), devido à permanência do ato de interdição da Estrada de Ferro Vitória Minas em Resplendor (MG), por indígenas tupiniquins das aldeias Caieiras Velha, Irajá e Pau Brasil da Terra Indígena Tupiniquim, de Aracruz (ES). De acordo com a Vale, trata-se de uma medida de segurança.

"A empresa informa ainda que tem tomado todas as providências para retomar a circulação dos trens de forma segura e o mais breve possível e que será disponibilizada a remarcação de bilhetes ou o reembolso aos passageiros afetados no prazo de até 30 dias, a contar da solicitação".

A paralisação do serviço, que teve início no sábado (21), é a segunda no mês de março. No dia nove, o trem também não circulou devido a um protesto em Turumitinga, no Estado mineiro.

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Homem morre e irmão fica ferido em acidente entre moto e caminhonete em Alfredo Chaves

Atualizado em 24/03/2026 às 11h09
Batida frontal ocorreu na segunda-feira (23)

Dois irmãos sofreram um acidente de trânsito na rodovia ES 146, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que a moto em que eles estavam bateu de frente com uma caminhonete Toyota Hillux na tarde desta segunda-feira (23), resultando na morte do motociclista Josué da Silva Pereira, de 21 anos. O irmão dele, de 25 anos, sofreu fraturas graves nas pernas e foi socorrido pelo Samu/192. Em seguida, foi transferido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo para um hospital na Grande Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O condutor da caminhonete, de 38 anos, afirmou não se recordar do que aconteceu no momento do acidente, mas que teria invadido a contramão de direção. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Como sofreu ferimentos nos joelhos e braços e ficou em estado de choque, foi encaminhado ao pronto atendimento da cidade antes de ser levado para a Delegacia Regional de Guarapari.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.  Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Alfredo Chaves.

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Filho procura faxineira que desapareceu após sair de casa em Cachoeiro

Atualizado em 24/03/2026 às 11h10
Janete Corrêa de Lima Fricks desapareceu após sair de casa no bairro São Lucas, em Cachoeiro
Janete Corrêa de Lima Fricks desapareceu após sair de casa no bairro São Lucas, em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Familiares procuram uma faxineira de 64 anos que desapareceu no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim.  Janete Corrêa de Lima Fricks retornou para casa após o trabalho no final da tarde de quarta-feira (18), deixou o celular em casa e as chaves do imóvel com um vizinho, e depois saiu a pé. Ela não retornou ou entrou em contato com a família desde então. O filho dela, Vitor Fricks, afirmou que não estava no local quando Janete saiu e que procurou pela mãe em vários lugares, mas sem sucesso. 

Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim estão em andamento, mas, até o momento, ela não foi localizada. A corporação orienta que informações sobre desaparecidos podem ser enviadas ligando para o Disque-Denúncia (181), enviando uma mensagem pelo WhatsApp para 27 99253-8181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência em Guarapari

Publicado em 23/03/2026 às 18h06

O corpo de uma mulher, de 46 anos, foi encontrado com sinais de violência, dentro de uma casa no bairro Fátima Cidade Jardim, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi achada já sem vida e com marcas de golpes de arma branca. Ela não teve o nome informado.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e ninguém foi preso até o momento. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.

A PC ainda destacou que denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, no site www.disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp 27 99253-8181. 

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Corpo de comandante da Guarda é velado e enterrado em cemitério de Vitória

Publicado em 23/03/2026 às 17h36
Milhares de pessoas compareceram ao local para prestar a última homenagem

O corpo da chefe da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa Mattos, foi velado e enterrado no Cemitério de Santo Antônio, na Capital capixaba, na tarde desta segunda-feira (23). Conforme informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, familiares, amigos e autoridades estiveram presentes no velório da vítima. Vídeos mostram o momento em que ela foi sepultada. (Veja acima)

A chefe da Guarda Municipal de Vila Velha, comandante Landa, era amiga de Dayse e disse estar abalada com o crime. "Dayse era minha amiga antes de ser comandante, e foi uma honra imensurável fazer parte da vida dela", disse.

Dayse foi morta pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, que tirou a própria vida após cometer o crime, na madrugada desta segunda-feira (23). A comandante dormia em casa quando o quarto foi invadido por Diego. Segundo testemunhas, ele acessou o imóvel com o auxílio de uma escada e arrombou a porta da sacada. Ela deixa uma filha de sete anos, fruto de um relacionamento anterior.

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Granizo e alagamentos atingem ruas de Divino de São Lourenço

Publicado em 23/03/2026 às 17h29
Apesar da chuva forte, Defesa Civil não registrou grandes danos

Granizo e alagamentos atingiram o Centro da cidade de Divino de São Lourenço, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). Moradores registraram muitas pedras de gelo caindo sobre carros e no chão, além de ruas com intenso fluxo de água (veja vídeo acima). Segundo Ilson Oliveira, coordenador da Defesa Civil Municipal, a chuva intensa durou cerca de 1h, mas a queda de granizo ocorreu apenas por alguns minutos. O volume total ainda não foi apurado.

Ele explica que os alagamentos aconteceram pois os bueiros não suportaram o grande volume de chuva, mas afirma que a água já escoou. Uma casa começou a ser destelhada devido aos ventos fortes, mas a situação foi controlada. Não foram registrados outros danos e parou de chover no município. 

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Dono de serralheria cai com caminhão em cima da própria oficina em Ibatiba

Publicado em 23/03/2026 às 16h53
Acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (23)

Um dono de serralheria capotou com o próprio caminhão e caiu sobre o estabelecimento dele, localizado no bairro Floresta II, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local na manhã desta segunda-feira (23), pouco depois de o acidente acontecer. O motorista contou aos policiais que descia uma rampa em marcha a ré, em sua propriedade, quando deslizou na via molhada e caiu. Ninguém se feriu.

A queda derrubou parte da estrutura da oficina e danificou o caminhão, mas o homem se responsabilizou por retirar o veículo e disse que irá reparar os danos. 

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Nova linha do Transcol é criada para atender CRE Metropolitano em Cariacica

Publicado em 23/03/2026 às 16h07

Uma nova linha do Sistema Transcol — a 745 — começou a operar nesta segunda-feira (23), para atender quem utiliza os serviços prestados no CRE Metropolitano (Centro Regional de Especialidades) e na Superintendência Regional de Saúde de Vitória (SRSV), no bairro Jardim América, em Cariacica. Segundo a Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros), a linha faz o percurso circular entre o Terminal Jardim América e o CRE Metropolitano, com 12 viagens diárias, partindo de uma em uma hora.

Confira os horários da linha 745:
6h / 7h05 / 8h / 9h / 10h / 11h / 12h / 13h / 14h / 15h / 16h / 17h.

Veja o itinerário:
Terminal Jardim América / Rua Pará / Av. Brasil / Rua Engenheiro José Himério Silva Oliveira / Av. Mário Gurgel / CRE Metropolitano / Av. Mário Gurgel / Terminal Jardim América.

A companhia ainda informou que a nova linha irá aumentar o fluxo de pessoas que frequentam os espaços dedicados à saúde pública, saindo de 800 para 1,6 mil por dia.

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Trânsito na BR 101 segue em meia pista após incêndio em Linhares

Atualizado em 23/03/2026 às 18h00
Interdição parcial foi mantida após vistoria da Defesa Civil; estrutura de galpão atingido por incêndio apresenta risco de desmoronamento e passa por nova avaliação nesta segunda-feira (23)
PRF isolou o trecho em frente ao galpão que pegou fogo em Linhares, na região Norte do Estado Crédito: Jota Junior

O trânsito na BR 101, nas proximidades do km 149, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, segue em meia pista nesta segunda-feira (23) devido a um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão na tarde de domingo (22). A estrutura do imóvel ficou comprometida, e o local foi interditado pela Defesa Civil Municipal devido ao risco de desmoronamento. Não havia ninguém no local no momento do incêndio.

De acordo com a Defesa Civil, a pista foi totalmente interditada inicialmente por medida de segurança. Após nova vistoria realizada na manhã desta segunda, foi constatada a necessidade de manter a interdição parcial, com liberação de meia pista para reduzir os impactos no tráfego.

No final da tarde, uma nova vistoria foi realizada e ficou constatado que alguns pilares metálicos da estrutura estão torcidos e comprometidos pelo calor, não suportando mais o peso do imóvel. Em entrevista à repórter Viviane Maciel da TV Gazeta, o agente da Defesa Civil disse que, com isso, a remoção desses pilares e a demolição da estrutura devem acontecer nos próximos dias. Já as casas próximas sofreram apenas com a fumaça e não apresentam risco estrutural. Após a vistoria, será elaborado um laudo de segurança detalhado.

O responsável pela oficina já foi autorizado a iniciar a retirada dos escombros e a limpeza do local. 

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ES segue com alerta de chuvas intensas até quarta-feira (25)

Publicado em 23/03/2026 às 14h25
ES permanece com alerta de chuva intensa até quarta-feira (25)
ES permanece com alerta de chuva intensa até quarta-feira (25) Crédito: Reprodução | Inmet

O Espírito Santo permanece sob alerta de chuvas intensas, sendo um laranja (perigo) e outro amarelo (perigo potencial). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ambos começaram na segunda-feira (23), sendo que o mais intenso possui validade até às 10h de terça-feira (24). Já o de menor se prolonga até 10h de quarta-feira (25) em todo o Estado.

O alerta laranja vale para 34 municípios capixabas. Neles, há risco de chover entre 50 a 60 milímetros por hora ou até 100 mm no dia. Os ventos também ficam severos, com possibilidade de permanecerem entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Os moradores precisam permanecer atentos, pois existe chance de corte de energia elétrica, queda de galho de árvore e descargas elétricas. Já quem vive nas regiões atingidas pelo alerta amarelo deve receber de 20 a 30 mm por hora ou 50 mm durante o dia.

Veja lista dos municípios em alerta laranja:

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
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Homem é morto a tiros e carro usado no crime é incendiado em São Mateus

Publicado em 23/03/2026 às 13h51

Um homem foi morto a tiros no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (22). O carro que teria sido usado no crime foi encontrado incendiado em uma área de mata. O nome e a idade da vítima não foram divulgados, e nenhum suspeito foi preso.

Segundo testemunhas, os autores chegaram em um veículo, atiraram contra a vítima e fugiram em seguida. De acordo com a Polícia Militar (PM), a companheira do homem informou que ele era de Teixeira de Freitas, na Bahia, e tinha passagens por tráfico de drogas, mas estava na cidade para trabalhar.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares localizaram um carro com características semelhantes às do veículo utilizado no crime, em chamas, em uma região de mata. Equipes da PM e da perícia estiveram no local e confirmaram a semelhança com base em denúncias. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

Polícia Civil  informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Deslizamento de terra na ES 334 em Pancas deixa veículos atolados

Publicado em 23/03/2026 às 11h56
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a lama atingiu o trecho conhecido como Areinha após a forte chuva que caiu na noite de domingo (22). Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

Um deslizamento de terra interditou a ES 334, no trecho conhecido como Areinha, na comunidade de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (23). De acordo com a Defesa Civil Municipal, a lama atingiu a rodovia após a forte chuva registrada na noite de domingo (22). Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver carros e uma ambulância que tentaram atravessar o local, mas acabaram atolados devido ao acúmulo de barro.

Ainda segundo a Defesa Civil, equipes foram até a região e identificaram outros pontos de deslizamento. Na manhã desta segunda-feira, trabalhadores realizaram a limpeza da pista e a retirada dos veículos.

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Parque do Caparaó terá nova portaria de acesso ao Pico da Bandeira no ES

Publicado em 23/03/2026 às 10h55
A imponência do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, o terceiro maior do país
A imponência do Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, o terceiro maior do país Crédito: Prefeitura de Alto Caparaó

O Parque Nacional do Caparaó terá uma nova portaria de acesso ao Pico da Bandeira pelo Espírito Santo. O ponto turístico, que abriga o terceiro pico mais alto do país, vai ganhar uma entrada pela localidade de Pedra Roxa, no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó capixaba.

A informação foi divulgada pelo prefeito de Ibitirama, Reginaldo Simão. Segundo ele, foi firmado um acordo de cooperação técnica com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração da unidade de conservação. Ele explicou que a nova portaria deve gerar empregos e impulsionar a economia local.

Atualmente, o Parque Nacional do Caparaó conta com duas portarias de acesso: uma em Alto Caparaó, em Minas Gerais, onde também funciona a sede administrativa, e outra em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. O ICMBio e a Prefeitura de Ibitirama foram procurados para detalhar o projeto, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Homem é baleado ao sair de bar e vai a delegacia pedir ajuda em Linhares

Atualizado em 23/03/2026 às 10h45

Um homem ficou ferido após ser baleado ao sair de um bar no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (22). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou em uma motocicleta e efetuou disparos contra a vítima, que foi atingida no abdômen, no braço esquerdo e na região glútea.

Ainda de acordo com a PM, mesmo ferido, o homem conseguiu chegar até uma delegacia para pedir ajuda. No local, ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhado ao Hospital Rio Doce.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Seis apostas do Espírito Santo batem na trave na Lotofácil 3642

Publicado em 22/03/2026 às 09h52

De norte a sul do Espírito Santo, seis apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3642, sorteado na noite deste sábado (21), premiou um bolão de duas cotas registrado em Hidrolândia, no Estado de Goiás. O bilhete faturou R$ 1.474.410,10 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e dez centavos).

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 23 - 25.

Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.685,66 cada. Todos os bilhetes foram de apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados em lotéricas das cidades de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Mantenópolis, Santa Maria de Jetibá e Serra.

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Chuva intensa atinge Nova Venécia e provoca alagamentos

Publicado em 22/03/2026 às 09h17
Em cerca de 1h30, o município registrou mais de 63 mm de chuva, provocando alagamentos em vários bairros; quatro pessoas precisaram deixar suas casas

Uma forte chuva provocou alagamentos em diversos pontos de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, durante o sábado (21). De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram registrados  63 milímetros de chuva em intervalo de 1h30, volume considerado expressivo para um curto período. [Veja como se mede a chuva]

Houve alagamentos nos bairros Rúbia, Centro, Iolanda, Aeroporto e Aeroporto II. Na última localidade, quatro pessoas precisaram deixar a residência e passar a noite na casa de parentes.

Após a chuva diminuir, o nível da água começou a baixar na cidade. Equipes da prefeitura atuam na limpeza de vias na manhã deste domingo (22).

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