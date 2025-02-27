Suspeito de envolvimento na morte de "Churrasco" é preso em São Roque do Canaã

Douglas Bonifácio da Silva, o "Dodô" de 29 anos, foi preso em São Roque do Canaã, município vizinho a Colatina, onde ocorreu o crime Crédito: Polícia Civil

Após início do ataque a tiros, vítima tentou correr, mas foi perseguida pelos suspeitos que sacramentaram o homicídio. A prisão, que ocorreu em São Roque do Canaã, na mesma região, é preventiva, ou seja, sem prazo para acabar.

Segundo a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da 15ª Delegacia Regional de Colatina, a prisão ocorreu após levantamentos de inteligência que apontaram a localização do suspeito. O preso foi encaminhado à Delegacia de Regional de Colatina para em seguida ser encaminhado ao sistema prisional.

Na época do assassinato, a Polícia Militar informou que Rafael estava em um bar quando foi atingido por disparos efetuados por um trio armado – os suspeitos estavam encapuzados e usando roupas pretas. Ele tentou fugir e entrou em uma casa que estava com a porta aberta, mas foi perseguido pelos atiradores e sofreu diversos disparos dentro do imóvel, não resistindo aos ferimentos. Rafael sofreu seis perfurações espalhadas na cabeça, no peito, na perna e no braço, e morreu no local.