Sueli Vidigal recebe alta de hospital após passar mal em votação na Serra

A notícia da alta hospitalar foi dada pela própria Sueli, em vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais. Na publicação, a primeira-dama agradeceu aos amigos e apoiadores que, segundo ela, "oraram" por sua recuperação. Veja a publicação abaixo:

O mandatário disse que a esposa tinha passado por tomografia, que não detectou nenhum tipo de AVC. Por conta disso, para certificar que não houve “isquemia”, rompimento de um vaso de pequeno calibre, a primeira-dama também fez uma ressonância.

“Achei que era um quadro somático da própria ansiedade ou hipoglicemia. Aqui na Serra, essa eleição foi diferente de todas, bem acalorada, notícia de violência, e acaba aumentando a tensão das pessoas. A hipoglicemia estava ok, mas acho que essa corrida eleitoral pode ter impactado a ansiedade — claro, se não der nada na ressonância. Foi um susto grande, porque tinha muita gente, havíamos acabado de votar e o Weverson estava conosco. Fui votar com ele, e ele comigo. Tinha aglomeração de pessoas querendo tirar foto. Sueli chegou para mim dizendo que queriam tirar foto e de repente caiu na minha frente”, explicou o prefeito, poucas horas antes de a primeira-dama receber alta.