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Eleições 2024

Sueli Vidigal segue internada e passa por novo exame na Serra

Primeira-dama passou mal após votar na manhã de domingo (27) com suspeita de “mini-AVC” e precisou ser hospitalizada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 out 2024 às 17:34

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:34

PDT
Sergio Vidigal ao lado da esposa, a ex-deputada federal Sueli Vidigal Crédito: Letícia Gonçalves
A primeira-dama da Serra, a ex-deputada federal Sueli Vidigal, fez um novo exame nesta segunda-feira (28) e permanece internada. Segundo o prefeito Sergio Vidigal (PDT), o quadro é estável e ela pode ter alta entre esta noite e terça-feira (29).
Sueli Vidigal foi internada na manhã de domingo (27) com suspeita de Ataque Isquêmico Transitório (AIT), popularmente conhecido como “mini-AVC”. Ela se sentiu mal após votar e foi levada para o pronto-socorro do Hospital Meridional, na Serra.
O mandatário disse que a esposa passou por tomografia, que não detectou nenhum tipo de AVC. Por conta disso, para certificar que não houve “isquemia”, rompimento de um vaso de pequeno calibre, a primeira-dama fez uma ressonância e a família aguarda o resultado do exame. “Se tiver tudo normal, ela vai para casa, não sei se hoje ainda ou amanhã”.
“Achei que era um quadro somático da própria ansiedade ou hipoglicemia. Aqui na Serra, essa eleição foi diferente de todas, bem acalorada, notícia de violência, e acaba aumentando a tensão das pessoas. A hipoglicemia estava ok, mas acho que essa corrida eleitoral pode ter impactado a ansiedade — claro, se não der nada na ressonância. Foi um susto grande, porque tinha muita gente, havíamos acabado de votar e o Weverson estava conosco. Fui votar com ele, e ele comigo. Tinha aglomeração de pessoas querendo tirar foto. Sueli chegou para mim dizendo que queriam tirar foto e de repente caiu na minha frente”, relembrou o prefeito. 

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